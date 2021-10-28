FERİZLİ'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI BAŞLADI

Ferizli'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Perşembe günü saat: 12. 50'de Ferizli Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstün

e Çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Makamı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımızın okunması ile tören sona erdi.

Törene; Ferizli İlçe Kaymakamımız Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, Siyasi Parti Temsilcileri, Daire Müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, askeri-mülki erkan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenlerine yarın saat: 10. 30'da Kaymakam Hasan Balcı tarafından kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesi ve saat 11. 00'de Ferizli Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek program ile devam edilecek.

Foto Galeri için tıklayın... 28. 10. 2021 tarihinde eklendi

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Ferizli'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Perşembe günü saat: 12. 50'de Ferizli Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Büstün

e Çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Makamı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımızın okunması ile tören sona erdi.

Törene; Ferizli İlçe Kaymakamımız Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, Siyasi Parti Temsilcileri, Daire Müdürleri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, askeri-mülki erkan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenlerine yarın saat: 10. 30'da Kaymakam Hasan Balcı tarafından kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesi ve saat 11. 00'de Ferizli Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi'nde düzenlenecek program ile devam edilecek.

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