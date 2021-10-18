Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Her kulvarda büyük rekabet içerisinde bulunan Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı hangi kanalda? İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇEBEKO- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

FENERBAHÇE-BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak.

FENERBAHÇE-BEKO ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi, bugün (18 Ekim Pazartesi) saat 20.15'te başlayacak.

FENERBAHÇE-BEKO ANADOLU EFES MAÇINDAN DAKİKALAR

1. ÇEYREK SONUCU: 24-16

İLK YARI SONUCU: 47-31

Fenerbahçe Beko'da son durum:

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çift maç haftasını bir galibiyet ve bir yenilgiyle kapattı.

Takım, EuroLeague'de çift maç haftasının ilk karşılaşmasında, 12 Ekim Salı günü konuk olduğu Alba Berlin'e 84-70 mağlup oldu. Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo 15, Ahmet Düverioğlu 12 sayı üretti.

Sarı-lacivertliler, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde ise 14 Ekim Perşembe günü Unics Kazan'ı konuk etti ve karşılaşmayı 80-41 gibi farklı bir sonuçla galip bitirdi. Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok 17, Devin Booker 16, Nando De Colo ise 13 sayı üretti. Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de dört maç sonunda iki galibiyeti var.

Kulüp, ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı üç maçı da galip bitirdi. Fenerbahçe Beko, son olarak 9 Ekim Cumartesi günü konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 78-79 ile geçti. Fenerbahçe Beko'da maçın yıldızları 15 sayıyla Nando De Colo ve 12'şer sayıyla Jan Vesely ile Melih Mahmutoğlu oldu.

Fenerbahçe Beko'da Danilo Barthel'in sakatlığı bulunuyor.

Anadolu Efes'te son durum:

Guardlar: Shane Larkin, Vasilije Micic, Doğuş Balbay, Rodrigue Beaubois, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer, Ömer Can İlyasoğlu

Forvetler: Krunoslav Simon, James Anderson, Tolga Geçim, Adrien Moerman, Yiğitcan Saybir, Chris Singleton

Pivotlar: Bryant Dunston, Tibor Pleiss, Filip Petrusev

Koç: Ergin Ataman

Anadolu Efes, EuroLeague'de çift maç haftasını iki yenilgiyle noktaladı. 12 Ekim Salı günü Asvel'e konuk olan Efes, rakibinin ikinci yarıdaki etkili oyunuyla maçtan 75-73 mağlup ayrıldı. Efes'te Vasilije Micic 24, Shane Larkin 15, Rodrigue Beaubois 13 sayı üretti.

15 Ekim Cuma günü bu kez Armani Milan'a konuk olan lacivert-beyazlılar, bu karşılaşmayı da 75-71 kaybetti. Anadolu Efes cephesinde Vasilije Micic 17, Shane Larkin 13, Adrien Moerman ise 12 sayı üretti.

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı üç maçı da galip bitirdi. Son olarak 10 Ekim Pazar günü Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Efes, rakibini 78-77 ile geçti. Anadolu Efes'te Tibor Pleiss 17, Rodrigue Beaubois 16, Vasilije Micic 15 sayı buldu.

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