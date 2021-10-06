Fatih Portakal kimdir? Fatih Portakal kaç yaşında, nereli? Fatih Portakal hayatı ve biyografisi!

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FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1968 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Kaç yaşında: 53 yaşında

Nereli: Nazilli Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2 Şubat 1968'de Aydın'ın ilçesi Nazilli'de doğdu. İlköğrenimini Nazilli'de; ortaöğrenimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti.

İŞ HAYATI

Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi. 1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un haber cilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti.

Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı. 2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın haber cilerden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurt dışına yerleşmesi gerekince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmuştur.

Aydınlı sunucu, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Erkek Haber Sunucusu" ödülüne layık görülmüştür.[3] Aynı ödülü 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde de almıştır. 2020 yılında ise FOX Ana Haber'deki Fatih Portakal ile FOX Ana Haber programından ayrıldığını duyurmuştur. Günümüzde; kendine ait olan Fatih Portakal adlı YouTube kanalında gündemi değerlendiren içerikler üretmektedir, güncel olayları değerlendirmektedir

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