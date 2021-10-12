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Fatih'in Fermanı Londra'da satışta

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Fatih'in Fermanı Londra'da satışta

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa'nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkıyor.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa'nın imaretleri için verdiği Hicri 866 tarihli (1462) ferman, İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedeye çıkıyor. "Exceptional Islamic Ottoman & Indian Art Sale" adlı müzayede, 21 Ekim'de Londra'da yapılacak. Fatih Sultan Mehmed Han'a ait tuğralı olağanüstü eser olan fermanın satışı merakla bekleniyor.

Ferman, Bismillah ile başlıyor. Arapça el yazısı ile siyah mürekkeple yazılmış. Merhum Zağanos Paşa'nın vakfı yazısı kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası var. Son satırda da tarih bulunuyor. 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda yazılanlar kısaca şöyle:

Ferman Zağanos Paşa'nın Balıkesir'de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı'na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir'e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir'de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Ferman da tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları'nın da onayları var.

AÇILIŞI YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA

Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğunu söylüyor.


Fatih'in Fermanı Londra'da satışta

Fatih'in Fermanı Londra'da satışta

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Haber: Fatih'in Fermanı Londra'da satışta - Haberler
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