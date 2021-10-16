Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda yüzlerce balina ve yunusun bıçaklanarak öldürülmesi İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda yüzlerce balina ve yunusun bıçaklanarak öldürülmesi İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi.

Trafalgar Meydanı'nda toplanıp Başbakanlık binası 10 Numara'ya yürüyen göstericiler, Faroe Adaları'na yaptırım uygulanmasını istedi.

"Faroe Adalarını boykot edin", "Yunusları öldürmeye son verin", "Katliama son verin" yazılı dövizler ile yunusların öldürülmesini gösteren fotoğraf taşıyan göstericiler, İngiliz ve diğer hükümetlerden harekete geçmesini istedi.

AA muhabirine konuşan bir gösterici, eylül ayında Faroe Adaları'nda 1428 yunusun öldürüldüğüne dikkat çekerek, "Bunun bir gelenek olduğu anlaşılıyor. Bunu anlıyorum ancak 1428 oldukça fazla. Bu çok fazla et demek ve bu etler süper marketlerde turistler için satılıyor. Bu sadece bir gelenek değil dolayısıyla. Aynı şey Japonya'da da yaşanıyor." dedi.

Uluslararası anlaşmaların balina avını yasaklamasına rağmen Norveç, Japonya, İzlanda ve Faroe Adaları'nda bunun halen devam ettiğine dikkat çeken gösterici, Faroe Adaları'nın deriniz ürünlerinin boykot edilmesini istedi.

Yunus katliamı

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Faroe Adaları'nda, her yıl düzenlenen "Grindadrap" festivalinde bu yıl 1428 balina ve yunus öldürülmüştü.

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen 1428 balina ve yunusun, geleneğin başladığı 1584'den bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

Gelenek, dünya çapında çevreciler tarafından kınanmaya devam ediyor.

Avlanılan deniz canlılarının çoğunluğunun, şişeburunlu yunus ve beyaz başlı yunus olduğu belirtiliyor.

Faroe Adaları

Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç, İskoçya ile İzlanda arasında yer alan bin 339 kilometrekare yüzölçümüne sahip ve Danimarka'ya bağlı Faeroe Adaları'nda yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor.

Başkenti Torshavn olan Faroe Adaları'nda hayvancılığın yanı sıra en önemli geçim kaynağı olarak balıkçılık yapılıyor.

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi

Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi

İngiltere Kraliçesi, bir hafta içinde ikinci kez bastonla görüntülendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Koray Aydın Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Kubilay Aka Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Demir Çelik Donald Trump Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Faroe Adaları'ndaki yunus katliamı protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 17:09:11. #1.11#