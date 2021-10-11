Far Cry 6 ve Battlefield 2042'nin açık betası için optimize edilmiş yeni AMD güncellemesi yayınlandı

Yeni sürücü Windows 11'i de desteklemektedir ve PlayerUnknown's Battleground veNaraka:Bladepoint'teki performansı arttırmaktadır.

Amd'ye göre bu sürücü Radeon RX 6700XT'de raytracing ile 1080p'de ultra ayarlarda Far Cry 6 performansını %10'a kadar arttırıyor. Ayrıca Radeon RX 6800XT'deki 4K orta ayarlarda performansı %12'ye kadar arttırıyor. Radeon RX 6600XT'de Ray Tracing ile 1440p orta ayarlarda oyun performansını %13 arttırmaktadır.

Yeni gelen sürücü ile bir dizi hata da düzeltildi. Horizon Zero Dawn'daki bazı çökmeler düzeltiyor. Ayrıca, Radeon yazılımın tam yükte gerçek GPU güç tüketimi değerlerinden daha yüksek görüntülemesine neden olabilecek sorunu da çözmektedir.

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AMD RADEON SOFTWARE ADRENALIN 21.10.1 SÜRÜCÜ NOTLARI

Microsoft® Windows® 11 İşletim Sistemi

Far Cry 6

12 GB Radeon® RX 6700 XT grafik kartında Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 kullanarak, önceki yazılım sürücüsü sürümü 21.9.2'ye karşılık Far Cry™® 6 @ 1080p Ultra Settings'te performansta %10'a varan artış.

16 GB Radeon™ RX 6800 XT grafik kartında Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 kullanarak Far Cry® 6 @ 4K Orta Ayarlar'daki performansta önceki yazılım sürücüsü sürümü 21.9.2'ye göre %12'ye varan performans artışı.

8 GB Radeon® RX 6600 XT grafik kartında Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1 kullanarak, önceki yazılım sürücüsü sürümü 21.9.2'ye karşılık Far Cry™ 6 @ 1440p Orta Ayarlar'da performansta %13'e varan artış.

Battlefield™ 2042 (Açık Beta)

Naraka: Bladepoint™

PlayerUnknown's Battlegrounds™

DirectX® 12

16 GB Radeon™ RX 6800 XT grafik kartında Radeon™ Software Adrenalin 21.10.1'i kullanarak DX12 ile PlayerUnknown's Battlegrounds™ @ 4K Ultra Settings'te performansta %11'e varan artış, önceki yazılım sürücüsü sürüm 21.9.2'ye göre.

DÜZELTİLEN SORUNLAR

Horizon Zero Dawn™ uzun bir süre boyunca oynamak, Radeon™ RX 6700 XT gibi bazı AMD Graphics ürünlerinde sürücü zaman aşımına veya oyun çökmesine neden olabilir.

Radeon™ RX 500 Serisi Grafikler gibi bazı AMD Graphics ürünlerinde aynı anda video akışı ve oyun oynarken sürücü zaman aşımı yaşanabilir.

Bazı kullanıcılar, sistemlerine iki veya daha fazla monitör bağlandığında yüksek boşta bellek saat hızı değerleriyle karşılaşabilirler.

Radeon™ RX 6700 XT gibi bazı AMD Graphics ürünlerinde Orta ™ oynatılırken sürücü zaman aşımı yaşanabilir.

Tam GPU yükünde Radeon™ Yazılımı yanlış bir şekilde gerçek GPU güç tüketimi değerlerinden daha yüksek görüntüleyebilir.

Wreckfest™ veya Arma™ 3 oynarken, yaprakları görüntülerken görüntü bozulması yaşanabilir.

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