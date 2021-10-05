Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar - Haberler
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Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar

Erzurum'un Duatepe Mahallesinde imamlık yapan İbrahim C. 1 yıl görev yaptığı mahalleden tayinim çıktı diyerek ayrıldı.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Duatepe Mahallesinde imamlık yapan İbrahim C. 1 yıl görev yaptığı mahalleden tayinim çıktı diyerek ayrıldı. 6 aydır ezan sesine hasret kalan köy halkı imamlarının geri geleceği günü dört gözle bekliyor.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Duatepe Mahallesinde benzerine çok az rastlanan bir olay yaşandı. Köy halkının iddiasına göre Mayıs 2020'de köye imam olarak atanan İbrahim C. mahallede 1 yıl görev yaptıktan sonra köy halkına tayinim başka yere çıktı diyerek mahalleden taşındı. Mahalleli ise yeni imamı uzun süre beklese de köye imam gelmedi. Bunun üzerine müftülükle görüşen köy halkı halen İbrahim C.'nin köyde imam olduğunu öğrendi. Gerçeği öğrenen mahalleli müftülüğe başvurarak imamlarını geri istedi.

Ezan sesine 6 aydır hasret kalan köylüler cuma namazları dışında imamı olmayan camiye gidemiyor. Yetkililerden yardım isteyen köy halkı kısa sürede imamlarına kavuşmayı bekliyor.

"Camimiz var içinde imam yok"

Köy halkından Raşit Yılmaz, camilerinin olduğunu ama imamlarının olmadığını ifade ederek, "6 aydır bizim imamımız yok. 6 ay önce gitti buradan. Camimiz var içinde imam yok. Cumadan cumaya kendi imkanlarımızla namaz kılıyoruz. Niye gittiğini bilmiyoruz. 1 yıl burada kaldı gitti. Bize imam lazım biz ezan sesine hasret kaldık" dedi.

"Ezan sesine hasret kaldık"

Salih Yıldız ise ezan sesine hasret kaldıklarını belirterek, "Camimiz imamsız kaldı. 6 aydır imamımız yok. Ezan okuyacak kimsemiz yok. Sıkıntımız çok burada, o yüzden imam istiyoruz. 1 yıl kaldı gitti. Şu an imamsızız, ezan sesine hasret kaldık. Ezan okuyanda kalmadı, namaz kılan da" şeklinde konuştu.

İsak Karaca da imamın tayinin çıktığını söyleyerek gittiğini ifade ederek, "Bizim imam 6 aydır yok. Camimizin birkaç problemi var. İmam olmayınca ezan sesine hasret kaldık. İmam olsa çocuklarımızda yazın kursa gelirdiler" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar

Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar

Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar

Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar

Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar

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Haber: Ezan sesine hasret kaldılar, 6 aydır imamın yolunu gözlüyorlar - Haberler
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