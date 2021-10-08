Eyüpsultan'da 'Bizim Yunus Sempozyumu' başladı

Eyüpsultan'da Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünde 'Bizim Yunus Sempozyumu' düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi ve UNESCO iş birliğiyle gerçekleşen ve 'Gelin Tanış Olalım' sloganıyla düzenlenen sempozyuma; İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

"YUSUF GİBİ YAŞAMAK HEPİMİZ İÇİN MÜMKÜN?

Programda konuşan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 'Yunus Emre'yi dinleyeceğimiz ve değerli hocalarımızın katılacağı bir sempozyum düzenleniyor. Yunus Emre'yi anlamak için doğup büyüdüğü toprakları ve kaynaklarını bilmek zorundayız. Yunus Emre İslam kültürünün bir mensubudur. Yunus gibi güzel mısralar söylemesek de, Yunus gibi yaşamak hepimiz için mümkündür. Bu güzel organizasyonda emeği gecen herkese teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'YUNUS EMRE İNSAN ODAKLI YAŞAMANIN EN ÖNEMLİ ÖRNEKLERİNDENDİR'

Sempozyumda konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'Yunus Emre 13. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biridir. Güzel eserler bırakmıştır. Türkçeyi en güzel ve en iyi şekilde aktarılmasını sağlayan önemli isimlerden biridir. Yunus Emre yılına belediyemiz ev sahipliği yapıyor. Birbirinden değerli bilim insanlarımız sempozyuma katılıyor. Kültürümüzü bizden sonraki kuşaklara en güzel şekilde aktarmamız gerekiyor. Geçmişten geleceğe hem dilimizi hem o dönemin sanatını taşıyor olmamız gerekiyor. Elinde yetkisi olan herkesin bu değerli şahsiyetleri gelecek nesle aktarması gerekiyor. Yunus Emre insan odaklı bir yapının temsilcisiydi. Yunus Emre 'bizim düşmanımız kindir' diyor. İnsanlığın sevgiye ihtiyacı var. Yunus Emre insan odaklı yaşamanın en önemli örneklerindendir? diye konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından Yunus Emre ilahileri okunan sempozyumda, alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleşecek sempozyumun ilk gününde 2 oturum düzenlendi.

İlk gün, başkanlığını Prof.Dr. Saim Sakaoğlu'nun yaptığı birinci oturumda Prof.Dr. Ali Duymaz, Prof.Dr. Esma Şimşek, Doç.Dr. Ömer Yılar ve Dr. Öğretim Üyesi Atiye Nazlı 'Yunus Emre'de söz' konusunu, başkanlığını Prof.Dr. Fikret Türkmen'in yaptığı ikinci oturumda Prof.Dr. Aynur Koçak, Prof.Dr. Abdülkadir Emeksiz ve Prof.Dr. Muharrem Kaya 'Yunus Emre'de mana' konusunu ele aldılar.

Eyüpsultan Diyanet Sitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen sempozyumun ikinci günü olan 09 Ekim Cumartesi günü 6 oturum gerçekleşecek.

Sempozyumun ikinci gününde ise düzenlenecek üçüncü oturumun başkanlığını Prof.Dr. Ali Yakıcı yapacak. Oturumda Prof.Dr. Cengiz Gökşen, Doç.Dr. Meriç Harmancı ve Doç.Dr. Rabia Gökçen Kayabaşı 'Yunus Emre'de ilim ve kültürel imge' konusunu, başkanlığını Prof.Dr. Armağan Coşkun Elçi'nin yaptığı dördüncü oturumda Prof.Dr. Zeki Nacakçı, Prof.Dr. Cengiz Şengül ve Ahmet Aydemir 'Yunus Emre ve müzik kültürü' konusunu, başkanlığını Prof.Dr. Eyüp Akman'ın yaptığı beşinci oturumda Prof.Dr. Hülya Taş, Hayrettin İvgin ve Nail Tan 'Yunus'un izinde', başkanlığını Prof.Dr. Abdurrahman Güzel'in yaptığı altıncı oturumda ise Prof.Dr.Nergis Biray, Prof.Dr.Bedri Sariyev ve Doç.Dr. Shurubu Kayhan 'Bizim Yunus' konusunu konuşacaklar.

KİTAP VE ALBÜM HAZIRLANDI

Eyüpsultan Belediyesi Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü nedeniyle Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'in kaleme aldığı Bizim Yunus isimli kitabı hazırladı. Ayrıca 11 şiir, 11 ilahi ve 11 Türküden oluşan bir de albüm çıkarıldı.

Sempozyumda ayrıca, Anadolu'da Türkçenin yazı diline dönüşmesine öncülük eden Yunus Emre'nin hayatı, Türk Edebiyatı içindeki yeri, Türk yazı dilinin gelişimine katkısı, etik ve tasavvuf düşünce alanında Yunus Emre, popüler kültürde Yunus Emre, dünya edebiyatında Yunus Emre, Yunus Emre'nin yaşadığı dönemden günümüze etkileri, Yunus Emre'nin Anadolu'da Türk-İslam medeniyetinin oluşmasına katkısı ve bu katkının çeşitli yönleri gibi konular da ele alınacak.

Konferansın son gününde Eyüp Musiki Vakfı'nda düzenlenen konserde Yunus Emre'nin eserleri seslendirilecek.