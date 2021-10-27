Evlat nöbetinde aile sayısı 238'e yükseldi

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü Pkk tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti, 786'ncı gününde devam ediyor. Kardeşi Mahsun Yıldız'ın 2015 yılında 17 yaşındayken HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını belirten Serdar Yıldız'ın da evlat nöbetine katılmasıyla aile sayısı 238'e yükseldi. Gece de nöbetlerini sürdüren aileler, eylemlerinin 800'üncü günü olan 11 Kasım'a dikkat çekip, herkesi kendilerine destek olmaya davet etti.

Eylemlerinin 800'üncü gününe dikkat çekmek isteyen aileler, nöbetlerini gece de sürdürdü.

Evlat nöbetindeki aileler, eylemlerinin 800'üncü günü olan 11 Kasım gününe dikkat çekerek herkesi eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek olmaya davet etti. 10 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındayken kaçırılan ve ailesi evlat nöbetinde olan Mehmet Tokay'ın ikiz kardeşleri Yusuf ve Yakup, ağabeylerinin doğum günü nedeniyle bir şiir okuyup, geri dönmesi çağrısında bulundular.