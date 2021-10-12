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Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesine bağlı Geyikgölü köyünde ikamet eden bir şahsın bahçesinde yasa dışı Hint keneviri ektiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin ev ve bahçesinde yaptığı aramada, 45 kök Hint keneviri ve kurumaya bırakılmış 4 kg kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bildirildi. - TOKAT

Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

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Haber: Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı - Haberler
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