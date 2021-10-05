Etiyopya'da yemin ederek göreve başlayan Başbakan Ahmed kapsamlı ulusal diyalog sözü verdi - Haberler
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Etiyopya'da yemin ederek göreve başlayan Başbakan Ahmed kapsamlı ulusal diyalog sözü verdi

AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Etiyopya'da yemin ederek göreve başlayan Başbakan Ahmed kapsamlı ulusal diyalog sözü verdi

ADDİS Etiyopya'da seçimleri kazanarak göreve başlayan Başbakan Abiy Ahmed, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için yakında kapsamlı bir ulusal diyalog süreci başlatacaklarını söyledi.

ADDİS Etiyopya'da seçimleri kazanarak göreve başlayan Başbakan Abiy Ahmed, ülkede barış ve istikrarın sağlanması için yakında kapsamlı bir ulusal diyalog süreci başlatacaklarını söyledi.

Yemin töreninde konuşan Nobel Barış Ödülü sahibi 45 yaşındaki Ahmed, ulusal diyalog çağrısı yaptı.

Ahmed, "Bu sadece siyasi liderleri değil toplumun her kesimini kapsayacak." ifadesini kullandı.

Başbakanlık görevini 5 yıl daha yürütecek Ahmed'in yemin törenine Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta gibi Afrikalı liderler katıldı.

Başbakan Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi, ülkede 21 Haziran'da düzenlenen genel seçimleri kazanmıştı.

Ahmed'in tek rakibi olan EZEMA Partisi, seçim sonuçlarını kabul ettiklerini ve hükümetle çalışacaklarını duyurmuştu.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletinde önde gelen muhalefet partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot etmişti.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi iki özel şehir yönetiminden oluşuyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Etiyopya'da yemin ederek göreve başlayan Başbakan Ahmed kapsamlı ulusal diyalog sözü verdi - Haberler
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