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Eşi benzeri yok, köpeklerin 8 metre karelik kulübesi var

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Eşi benzeri yok, köpeklerin 8 metre karelik kulübesi var Kasım ayının ortalarında ziyaretçilerine açılması planlanıyor Sivas'ın Kangal ilçesinde binlerce metrekarelik alana yapılan Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi'nin Kasım ayında açılması planlanıyor.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Eşi benzeri yok, köpeklerin 8 metre karelik kulübesi var

Kasım ayının ortalarında ziyaretçilerine açılması planlanıyor

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde binlerce metrekarelik alana yapılan Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi'nin Kasım ayında açılması planlanıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz Ekim ayında temeli atılan Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sivas Valiliği himayesinde yapımına başlanan merkezde dünyaca ünlü Kangal köpeklerinin daha iyi tanıtılması, korunması ve takibini kurumsal olarak yapılması amaçlıyor. 50 adet yetişkin köpek kafesinin tasarlandığı merkezde köpeklerin kış aylarında soğuktan, yazın sıcaktan etkilenmelerinin önlenmesi amacıyla 8 metrekarelik kapalı, 100 metrekarelik açık alan bulunuyor. Kangal köpeklerinin gün içerisinde gezip dolaşabileceği 3 ayrı yerde her biri 4 bin 400 metrekarelik ve kafeslerin arkasında da yaklaşık 10 bin metrekarelik gezinti alanının bulunduğu tesiste ziyaretçiler için ise kafeterya, piknik alanı, çocuk oyun parkı ve yeşil alan gibi sosyal donatılar yer alıyor. Açılış için gün sayan Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi'nin Kasım ayının ortalarında ziyaretçilerine açılması planlanıyor

"Türkiye'de ki en seçkin tesislerinden biri"

Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, "Bulunduğumuz alan Kangal Araştırma Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi. Sivas Valiliğimizin himayesinde, Sivas İl Özel İdaremizin destekleriyle başlamış olduğumuz projemizin son tamamlanma aşamasına geldik. Toplan 50 tane 8 metrekarelik köpek kafeslerimiz mevcut. Köpeklerimizin kış aylarında soğuktan yaz aylarında sıcaktan etkilenmelerini en aza indirecek şekilde tasarlandı. Arkada Toplam 100 metrekare gezinti olmak üzere kendilerine ait 10 bin metrekarelik yürüyüş alanları var. Bunun haricinde de yine çiftliğimizin önünde toplam 3 tane olmak üzere 10 bin metrekarelik köpeklerimizin padok alanları mevcut. İçerisinde bulunduğumuz alanda toplan 9 bin 500 metrekarelik gezinti alanımız mevcut. Bunun yanında bin 556 tane ağaçlandırma yaptığımız 13 bin 500 metrekarede yeşil alanımız mevcut. Projemizin inşallah Kasım ayının ortalarına doğru açmayı planlıyoruz. Dünyaca ünlü Kangal köpeğimizin Türkiye'de ki en seçkin tesislerinden biri hale gelen Kangal köpek çiftliğimize hepinizi bekliyoruz" dedi.

Eşi benzeri yok, köpeklerin 8 metre karelik kulübesi var

Eşi benzeri yok, köpeklerin 8 metre karelik kulübesi var

Eşi benzeri yok, köpeklerin 8 metre karelik kulübesi var

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri
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