Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı Bunalıma giren şoför kullandığı tırı yaktı Esenyurt'ta gece saatlerinde park halinde bulunan iki tırı yakanın şoför olduğu ortaya çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı

Bunalıma giren şoför kullandığı tırı yaktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde park halinde bulunan iki tırı yakanın şoför olduğu ortaya çıktı.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde gece saat 00.00 sıralarında park halindeki 34 TF 8127 plakalı tırın kabin kısmında yangın çıkmıştı. Alevler kısa süre içinde park halinde olan 13 KD 836 plakalı tıra sirayet etmişti. İki tır alev topuna dönmüştü. Tırlar kullanılmaz hale gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda yangının meydana geldiği araçlardan birinin şoförü S.P. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli şahıs polis ekipler yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın kendi aracı içerisinde bunalıma girerek bez parçaları tutuşturmak suretiyle her iki aracı ve mescidi ateşe verdiği belirlendi.

Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı

Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı

Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı

Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında

3 milyon 100 bin TL'lik dev soygun saniye saniye güvenlik kameralarında

 Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı

Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Oğuzhan Asiltürk Mimar Sinan
Spor Burak Yılmaz Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenyurt'ta park halinde yanan tırı şoförün yaktı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 15:57:23. #1.13#