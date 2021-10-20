ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 20 Ekim 2021

ABONE OL ESENLER SİNEMA AKADEMİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI Sinema alanına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Sinema Akademisi'nin dördüncü dönem başvuruları başladı. Pratik ağırlıklı dört aylık bir eğitimin verileceği akademiye başvurular 12 Kasım'a kadar devam ediyor.

ÖDÜLLÜ YÖNETMENLERDEN ÜÇ ALANDA EĞİTİM Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde düzenlenecek akademide dersler, yurtiçi ve yurt dışı festivallerden ödüllerle dönen, alanında deneyimli isimler tarafından verilecek. "Senaryo Yazarlığı", "Yönetmenlik" ve "Kurgu Teknikleri" alanlarında verilecek eğitimlere sırasıyla yönetmen Mehmet Bahadır Er, yönetmen Ahmet Toklu ve Özgür Kılıç verecek.

USTALAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK Sinema Akademisi'nde temel derslerin yanı sıra, alanında deneyim sahibi usta ve genç yeteneklerin konuk olarak katılacağı workshoplar da yer alacak. Sinemanın çeşitli alanlarından isimler, tecrübe ve görüşlerini akademi öğrencileriyle paylaşacak. Bu yıl ağırlanacak konuklar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

KENDİ FİLMLERİNİ ÇEKECEKLER Üç aylık eğitim sürecinin sonunda öğrenciler kendi yazdıkları senaryoları, oluşturdukları ekiplerle çekecekler. Çekilecek filmler Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek bir gala gecesinde sinemaseverlerle buluşacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 KASIM Devam zorunluluğunun bulunduğu akademiye 18 yaşından büyük, sinemaya meraklı herkes başvurabilir. Başvurular 12 Kasım 2021 tarihine kadar devam ediyor. Başvuru için Esenler Belediyesi Sanat Evi'nin internet sitesi; esev. org ziyaret edilebilir.

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