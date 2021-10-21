ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 21 Ekim 2021

ABONE OL ESENLER'İN GENÇLERİNDEN MEVLİT PROGRAMI Hz. Muhammed (SAV)'in doğumunun sene-i devriyesinde, Esenlerli gençleri bir Mevlit programı ile bir araya geldi.

Esenler Belediyesi, Mihmandar Gençlik ve TÜGVA Esenler Temsilciliği tarafından düzenlenen programda mübarek Mevlid Kandili gecesi, Kur'an-ı Kerim ve dualarla idrak edildi. İlahiyatçı ve hafız Fatih Savaş'ın konuşmacı olarak katıldığı program, Fatih Turgut'un Kur'an'ı Kerim tilavetiyle başladı. Berkin İsmailoğlu'nun naat okuduğu gecede Endonezyalı Muhammed Hani Shafiyyurrahman ise kendi dilinde naat okudu.

MEVLİT SONRASINDA EFENDİMİZİN HAYATINI ANLATAN KİTAP HEDİYE EDİLDİ Gençlerin hayli ilgi gösterdiği programda Fatih Sultan Mehmet İlahi ve Kaside Grubu sahne aldı. Berkin İsmailoğlu'nun Necip Fazıl Kısakürek'in Gençliğe Hitabesi'ni okumasıyla sona eren programda katılımcılara lokum ile Peygamber Efendimiz (SAV)'in hayatını anlatan bir kitap hediye edildi.

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