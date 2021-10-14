Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki - Haberler
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Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durduran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini durduran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Mega kent İstanbul'un trafik sorunu her geçen büyürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapımını durdurdu. İmamoğlu'nun 70 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya indirecek projeyle ilgili "Günde 40-50 bin araç geçecek diye ben niye para harcayayım?" şeklinde yaptığı açıklamaya bir tepki de İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan geldi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "CHP'li İBB Başkanı, 70 dk'lık mesafeyi 5 dk'ya indirecek, günde 50 bin aracın geçeceği Levazım Tüneli'ne ayıracak paramız yok demiş. Kaynakları şova, reklama, CHP'lilere verdiği milyarlık ihalelere ve işe aldığı 45 bin yandaşına harcayınca yatırıma para kalmıyor demek ki" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki - Haberler
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