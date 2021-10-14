Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi - Haberler
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Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son saldırılar bardağı taşırdı" diyerek Suriye'ye askeri operasyon sinyali vermesinin ardından cephe hattında yaşanan hareketlilik arttı. Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Ahmed'in El Bab'ın batısındaki cephe hatlarında denetlemelerde bulunması operasyon ihtimalini kuvvetlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'de askeri operasyon sinyali veren Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik saldırıların kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

OPERASYON İHTİMALİ KUVVETLENDİ

Bu gelişmelerin ardından cephe hattında yaşanan hareketlilik dikkatlerden kaçmadı. Suriye Milli Ordusu Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tuğgeneral Adnan Ahmed, El Bab batısındaki cephe hatlarında denetlemelerde bulundu. Denetlemelerle ilgili fotoğraflar servis edildi. Bu durum, askeri operasyon ihtimalinin iyice kuvvetlenmesi olarak değerlendirildi.

Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

YENİ BİR GÜVENLİK KUŞAĞI OLUŞTURULACAK

Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanlığı; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgeleri'nde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.

Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

Esed'i korku sardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi

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Servet Uzun
Servet Uzun
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