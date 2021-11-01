Erzurumlu öğrenciler Ayder'de buluştu

TRABZON (İHA) - Trabzon'da faaliyet gösteren Vira Turizm'in düzenlediği etkinlik kapsamında,1500 Üniversite öğrencisi Rize Çamlıhemşin Ayder Yaylası'nda bir araya geldi.

Vira Turizm'in önderliğinde, Of Natural Bazaar Alışveriş Merkezi ve Çay Fabrikası, Trabzon Pegem Akademi, Arkadaş Kırtasiye ve Çapraz Kafe sponsorluğunda düzenlenen ETKINLIĞE, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesinden yaklaşık 1500 öğrenci Ayder'de buluştu.

Etkinlik kapsamında, Utku Han, Dj Sami Can ve Mert Kumaş'ın da sahne alması ile birlikte, öğrenciler canlı müzik, tulum ve kemençe eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98.Yıldönümü etkinliği kapsamında düzenlenen buluşmaya katılan öğrenciler, etkinliğin çok güzel geçtiğini, organizasyonu düzenleyen Vira Turizm'e ve destek veren herkese teşekkür ettiler.

Vira Turizm Acenta sahipleri Mümin Mısır ve Sezgin Rahman Mısır ile operasyon sorumlusu Yunus Köroğlu etkinlik sonunda yaptıkları açıklamada, bu dev organizasyonun sorunsuz bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen sponsor firmalara, acenta çalışanlarına, kaptanlara, rehberlere, öğrenci kulüplerine, basın mensuplarına, mülki ve yerel idarecilere ve 13 ilden etkinliğe katılan tüm öğrencilere teşekkür ettiler. - ERZURUM