Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı - Haberler
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Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

Erzurum'da sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan vatandaşlar, gece saatlerinden bu yana etkili olan soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı. Havanın eksi 5 dereceye kadar düşmesiyle, araçların camları buz tuttu.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının artması beklenirken, doğu bölgelerinde soğuk havaların mevsim normallerinin de altında seyretmesi bekleniyor. Erzurum'da sabah işe ve okula gitmek için uyananlar, eksi 5 derece soğukta zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu bölgesinde termometreler dün gece sıfırın altına düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçülürken Kars'ta eksi 6, Erzurum'da eksi 5, Ardahan'da eksi 4 ve Bayburt'ta eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular ise buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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