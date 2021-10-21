Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının artması beklenirken, doğu bölgelerinde soğuk havaların mevsim normallerinin de altında seyretmesi bekleniyor. Erzurum'da sabah işe ve okula gitmek için uyananlar, eksi 5 derece soğukta zor anlar yaşadı.

DİĞER İLLERDE DE SOĞUK HAVA HAKİM

Doğu Anadolu bölgesinde termometreler dün gece sıfırın altına düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçülürken Kars'ta eksi 6, Erzurum'da eksi 5, Ardahan'da eksi 4 ve Bayburt'ta eksi 2 derece olarak ölçüldü.

ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU

Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular ise buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri