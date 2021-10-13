Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik'in acı günü - Haberler
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Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik'in acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik'in acı günü

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in hayatını kaybeden babası Kazım Geyik son yolculuğuna uğurlandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in hayatını kaybeden babası Kazım Geyik son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik'in babası Kazım Geyik (88), rahatsızlanmasının ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Geyik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum Kazım Geyik'in cenazesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Erzincan Merkez Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ganiefendi Çiftliği köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, siyasi parti il başkanları, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik'in acı günü

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik'in acı günü

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik'in acı günü

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Haber: Erzincan Ziraat Odası Başkanı Geyik'in acı günü - Haberler
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