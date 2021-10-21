Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan uzman çavuş Tortumlu'nun ailesine şehadet haberi verildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan uzman çavuş Burak Tortumlu'nun şehadet haberi, Erzurum'daki ailesine verildi.

Şehit uzman çavuş Tortumlu'nun şehadet haberi, Yakutiye ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililerce verildi.

Çocuklarının şehit olduğunu öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşayan Tortumlu'nun ailesi, askerlerce teskin edildi.

Şehidin evine ve mahalleye büyük Türk bayrakları asıldı, ailenin yakınları da acıyı paylaşmak üzere şehidin baba evine geldi.

Mahallede 112 Acil Sağlık hazır bekletilirken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de taziye çadırı kurdu.

Evli ve 1 yaşında çocuğu olan şehit Tortumlu'nun, 3 gün önce geldiği Erzurum'da bir yakının cenazesine katılıp ardından görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.

Tunceli 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında sözleşmeli sıhhiyeci uzman çavuş olan Tortumlu'nun 2017 yılında bu göreve başladığı belirtildi.

"Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir"

Tunceli Valiliği de sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Operasyonu'nda ağır yaralanan kahraman jandarmamız Burak Tortumlu şehit olmuştur. Şehidimizin ruhu şad, cennet makamı ali olsun. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir. Başımız sağ olsun"

Şehidin kanı yerde kalmadı

Tunceli kırsalı Mercan Dağları mevkiinde İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen "Eren-7 Operasyonu'nda çıkan çatışmada yaralanan Tortumlu, silah arkadaşlarınca helikopterle bölgeden alınıp kaldırıldığı Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş'in de yer aldığı 2 terörist ölü ele geçirilmişti.