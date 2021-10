ENGELSİZ FİLMLER FESTİVALİ 11-17 EKİM'DE SİNEMASEVERLERİ BULUŞTURUYOR

Engelsiz Filmler Festivali, 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. 33 filmin yer alacağı festivalde, tüm filmler görme engelliler için sesli betimlenmiş, işitme engelliler için ayrıntılı altyazı seçeneği ile tüm sinemaseverleri bir araya getirecek.

Kültürel hayata eşit katılım için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 9. yılında da engelli engelsiz tüm sinemaseverleri bir araya getirecek. Her yıl farklı başlıklarla özel film seçkileri sunan festivalde bu yıl beş film seçkisi yer alacak. Beş seçkinin isimleri şöyle: Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali'nde yer alan 6 absürt filmin yer aldığı "Absürt seçkisi"; farklı coğrafyalardan renkli seçki: Kaleydoskop; müzik ve sesleri sinemayla buluşturan seçki: Oditoryum; festival programının artık klasikleşen bir parçası olan "Çocuklar İçin" ve Engelsiz Filmler Festivalinin düzenlediği kısa film yarışmasının finalistlerinin yer aldığı "Kısa Film Yarışması".

Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak, Engelsiz Filmler Festivali tarafından düzenlenen kısa film yarışmasının finalist filmleri de seyirciyle buluşacak. 20 farklı ülkeden 66 kısa filmin başvuru yaptığı Kısa Film Yarışması'nda 8 ülkeden 13 kısa film finale kaldı. Bu yılın jüri üyeleri Kısa Film Yarışması'nda finale kalan filmleri değerlendirerek En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini, festival izleyicileri ise verdikleri oylarla Seyirci Özel Ödülü'nün sahibini belirleyecekler. Kısa Film Yarışması'nın jürisinde akademisyen ve festival programcısı Azza Chaabouni, International Short Film Week Regensburg Artistik Direktörü Insa Wiese ve Kısa Film Yönetmenleri Derneği Kurucu Başkanı Sidar Serdar Karakaş yer alıyor.

Festival her yıl olduğu gibi bu yılda ücretsiz. Tüm film gösterimleri ve diğer yan etkinliklerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebileceği Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www. engelsizfestival. com adresinden ulaşılabilir. Film gösterimleri eff2021. muvi. com adresinden çevrim içi olarak takip edilebilecek.

