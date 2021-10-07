En küçük asal sayı kaçtır? 2 en küçük asal sayı mı? En küçük asal sayı 1 mi 2 mi 3 mü? 1 asal sayı mı? 2 asal sayı mı? - Haberler
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En küçük asal sayı kaçtır? 2 en küçük asal sayı mı? En küçük asal sayı 1 mi 2 mi 3 mü? 1 asal sayı mı? 2 asal sayı mı?

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En küçük asal sayı kaçtır? 2 en küçük asal sayı mı? En küçük asal sayı 1 mi 2 mi 3 mü? 1 asal sayı mı? 2 asal sayı mı?

Yalnızca kendisine ve 1'e bölünebilen sayılara asal sayılar denir. Asal sayılar 2,3,5,7... şeklinde devam etmektedir. Asal sayılar matematikte önemli bir yer kaplıyor. Peki, En küçük asal sayı kaçtır? 2 en küçük asal sayı mı? En küçük asal sayı 1 mi 2 mi 3 mü? 1 asal sayı mı? 2 asal sayı mı? En küçük asal sayı hakkında bilgiler sizlerle...

En küçük asal sayı 2'dir. Normalde çift sayılar asal olmamaktadır. Fakat 2'de istisnai bir durum mevcuttur. Şimdi detaylara bakalım...

Asal sayı, sadece kendisine ve 1'e tam (kalansız) bölünebilen sayıdır. Örneğin 5 bir asal sayıdır çünkü sadece kendisine yani 5'e ve 1'e tam bölünebiliyor. Aynı şekilde 13 de bir asal sayıdır. Çünkü sadece 13 ve 1'e tam bölünebiliyor. Bu şekildeki sayılara asal sayı denilmektedir.

En küçük asal sayı 2'dir. Normalde çift sayılar asal olmamaktadır. Fakat buna tek istisna 2 (iki) sayısıdır. 2 tek çift asal sayıdır ve en küçük asal sayıdır. Çünkü 2 sadece kendisine ve 1'e tam bölünebilir. Bu bakımdan asal olarak sayılmaktadır.

1 asal sayı değildir. Bundan dolayı en küçük asal sayı 2'dir. En küçük ikinci asal sayı ise 3'tür. Bu arada negatif sayılarda asallık durumu aranmaz. Yani -2 asal sayı değildir. Çünkü negatif bir sayı. Asal sayılar sadece pozitif sayılardan oluşuyor.

Geçmiş zamanlarda 1 sayısını birçok matematikçi profesör ve bilim insanı asal olarak kabul ediyordu. Yani önceleri 1 sayısı asaldı. Fakat günümüzde 1 asal olarak kabul edilmemektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Başlıca nedenlerinden birisi ise 1 sayısını eğer asal olarak kabul edersek bazı teoremlerde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Yani 1'i asal sayı aldığımızda bazı teoremlerin kuralları değişiyor denilmiştir. Bundan dolayı 1 asal sayı kabul edilmemektedir. En küçük asal sayı 2 kabul ediliyor.

Asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13... şeklinde gitmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İlk 100 sayı içerisinde hangi sayılar asaldır onları yazalım: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
  • 11
  • 13
  • 17
  • 19
  • 23
  • 29
  • 31
  • 37
  • 41
  • 43
  • 47
  • 53
  • 59
  • 61
  • 67
  • 71
  • 73
  • 79
  • 83
  • 89
  • 97
  • 101

Asal sayılar dediğimiz gibi sadece kendisine ve 1'e bölünebilen sayılardır. Örneğin 40 asal sayı değildir. Çünkü 4'e 5'e vb. sayılara da bölünebiliyor.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101

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Haber: En küçük asal sayı kaçtır? 2 en küçük asal sayı mı? En küçük asal sayı 1 mi 2 mi 3 mü? 1 asal sayı mı? 2 asal sayı mı? - Haberler
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