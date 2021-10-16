Emniyet, Batı Karadeniz'deki sel felaketinin belgeselini hazırladı! Mücadeleye yüreğini koyanlar anlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel afetiyle ile ilgili bir belgesele imza attı. Videoda, afette görev alan Emniyet personeline ve onların yaşadıklarına yer verildi.

AFET SIRASINDA MÜDAHALE ANLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER KULLANILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan belgesel çalışmada, yaşanan sel ve müdahale anlarına ilişkin görüntüler de kullanıldı. Video, emniyetin hesaplarından "sel afeti ile yüreğini ortaya koyarak mücadele eden ve milletimizi bir an olsun yalnız bırakmayanlar anlatıyor" başlığı ile yayınlandı.

NE OLMUŞTU?

11 Ağustos 2021 tarihinde sağanak yağışların sonucunda Batı ve Orta Karadeniz'de meydana gelen sel ve heyelanlarda toplam 82 kişi yaşamını yitirmiş, 228 kişi yaralanmış ve 16 kişi için kayıp başvurusu yapılmıştı.Selden en çok etkilenen yer, dere yatağına kurulu 5 bin 400 nüfuslu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. Selin ilk anına dair ortaya çıkan yeni görüntülere göre Bozkurt ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı hızla yükseldi ve taştı. Büyük bir nehre dönen çayın cadde ve sokaklara yayılırken önüne çıkan her şeyi sürüklediği dikkat çekti. Selde, Ezine Çayı kenarında bulunan ve henüz üç yıl önce yapılan sekiz katlı Ölçer Apartmanı çöktü. Bölgeden drohnla havadan yapılan çekimlerde Ölçer Apartmanı dışında iki binanın da ön cephelerinin çöktüğü görülüyor. Yakınlarını kaybedenler tehlikenin boyutunu ortaya koyan bir uyarı yapılmadığını ifade ediyor.

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