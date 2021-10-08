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Emekli olan din görevlilerine vefa

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Emekli olan din görevlilerine vefa

Yalova'nın Altınova ilçesinde emekli olan din görevlileri için kahvaltı programı düzenledi.

YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde emekli olan din görevlileri için kahvaltı programı düzenledi.

Altınova Müftüsü Recep Eren'in ev sahipliğindeki kahvaltıya Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Belediye Başkan Vekili Fevzi Arıcı ve din görevlileri katıldı. İlçe Müftüsü Recep Eren, yaptıkları hizmetlerden dolayı emekli meslektaşlarına teşekkür edip, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak, kendilerine sağlık ve afiyet içinde hayırlı ömürler diledi. Emekli olan din görevlileri programdan dolayı Müftü Eren'e teşekkür etti. - YALOVA

Emekli olan din görevlilerine vefa

Emekli olan din görevlilerine vefa

Emekli olan din görevlilerine vefa

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