Elazığ'da sonbaharda rengarenk olan ağaçlar havadan görüntülendi - Haberler
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Elazığ'da sonbaharda rengarenk olan ağaçlar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Haberler | Güncel

Elazığ'da sonbaharda rengarenk olan ağaçlar havadan görüntülendi Elazığ'ın Sün köyü sonbahar aylarında oluşan renklerle görsel bir şölen sunuyor.

İSTANBUL (İHA) - Elazığ'da sonbaharda rengarenk olan ağaçlar havadan görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sün köyü sonbahar aylarında oluşan renklerle görsel bir şölen sunuyor. Köyde sonbaharla rengarenk olan ağaçların yer aldığı bahçelerin sarı, kırmızı ve turuncu renklerinin oluşturduğu eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Elazığ'da sonbaharla sararan ağaçların ortaya çıkardığı rengarenk görüntüler doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan ve Öküzgözü üzümüyle meşhur olan Sün köyünde sonbaharla sararan ağaçlar adeta renk cümbüşüne dönüşürken, rengarenk alanlar havadan görüntülendi. Kavak, üzüm bağları, kiraz ve ceviz ağaçların oluşturduğu güzelliği ölümsüzleştirmek isteyenler, renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ederek bol bol fotoğraf çekip yürüyüş yaparak mevsimin keyfini çıkarıyor.

Sonbaharda özellikle Sün köyünün doğal güzelliğinin bir başka olduğunu ve fotoğraf çekimi için köye geldiğini aktaran Aygün Çam, "Sonbaharda özellikle Sün köyünün doğal güzelliği bir başka oluyor. Bugün de buraya fotoğraf çekmek amacıyla geldik. Sonbaharın tüm tonlarını bu köyde görmek mümkün. Özellikle kırmızı ve sarı tonlardaki kavak ağaçlarının sonbaharın gelişiyle birlikte doğal güzellikleri sanki bir renk cümbüşü oluşturuyor. Merkeze yakın olması sebebiyle bizler de fotoğraf makinalarımızı kapıp hemen bu bölgeye geldik. Şuan güzel fotoğraf kareleri alıyoruz. Umarım kış sezonunda ve diğer mevsimlerde de Sün köyündeki fotoğraf çalışmalarımız devam eder. Ayrıca bu sonbaharın renk cümbüşünü fırsata da çevirelim dedik. Sazımızı aldık, burada da birazdan bir klip çekmeyi düşünüyoruz. Küçükte olsa bir Harput yöresine ait bir türkümüzle birlikte burada da bir klip çekerek müzik severlerinde beğenisine sunmayı düşüyoruz" dedi.

Sonbahar aylarında ailesiyle İstanbul'dan tatil için Sün köyüne geldiğini ifade eden Barış Şimşek " İstanbul'da ikamet ediyorum. Eşim Sün köylü. Sadece sonbaharlarda resim çekip ve yürüyüş yapmak için Sün köyüne geliyorum. Gördüğünüz gibi burada doğa sonbaharda ayrı bir güzel oluyor. Yürüyüş yapmak, fotoğraf çekmek ve doğa sporları için gerçekten çok uygun bir köy. Halkı çok sıcak. Hangi kapıyı çalsanız size bir bardak çayları, bir soğuk ayranları muhakkak vardır. Tavsiye edilebilecek bir köy. Gezilip, görülebilecek bir köy. İnsanların gönül ferahlığıyla gezebileceği bir yer. Kendim aslen Sivaslıyım gezmek için Sün köyüne geliyorum. Bu manzaranın eşsiz güzelliği bakarsanız zaten her şeyi göreceksiniz. Biraz önce belirtiğim gibi fotoğraf çekmek, doğa yürüyüşü yapmak için mükemmel bir yer. Hem sonbaharı tercih etmemizin sebebi yazın sıcak olduğu kadar sıcak olmuyor hem de daha güzel fotoğraf kareleri çıkıyor" diye konuştu.

Elazığ'da sonbaharda rengarenk olan ağaçlar havadan görüntülendi

Elazığ'da sonbaharda rengarenk olan ağaçlar havadan görüntülendi

Elazığ'da sonbaharda rengarenk olan ağaçlar havadan görüntülendi

Elazığ'da sonbaharda rengarenk olan ağaçlar havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Hamdin Kılıç - Son Dakika Haberleri
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