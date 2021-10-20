Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi

Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nun avlusunda dün akşam toplanan öğrenciler, güvenlik sorunlarını ve yemek fiyatlarını protesto etmek için eylem yaptı. Yurt çevresindeki gasp ve yaralama olayları nedeniyle otobüs seferi isteyen gençler, yemekhane fiyatlarının düşürülmesini ve internetteki kotanın kaldırılmasını da talep ettiler. Eylem görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise öğrencilere yanıt olarak "İBB olarak öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yakından ilgileneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"ÖĞRENCİLERE SÖZ VERMİŞTİM"

Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından yeni bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, öğrencilere dün akşam verdiği sözü hatırlatarak artık ücretsiz internet sağlandığını, otobüs seferlerinin artırıldığını, güvenlik için yola kameraların yerleştirildiğini ve zabıta ekiplerinin de bölgede görevlendirildiğini duyurdu.

İMAMOĞLU, YERİNE GETİRDİĞİ TALEPLERİ SIRALADI

Söz konusu paylaşımında İmamoğlu şunları söyledi:

"Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün;

Ücretsiz internet sağladık.

İETT otobüs seferleri artırıldı

Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak

Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar"

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