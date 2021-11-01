Ege Denizi'nde 10 ayda 17 bin 587 kaçak göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik 1 Ocak-31 Ekim 2021 tarihleri arasındaki 'Düzensiz Göç İstatistikleri Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 17 bin 587 göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göçün engellenmesi için 3 arama-kurtarma gemisi, 41 Sahil Güvenlik botunun yaklaşık 3 bin saat seyir yaptığı, 11 helikopterin de görev yaptığı bildirildi. Raporda ayrıca 2020 yılında düzensiz göç olay sayısının 553 olduğu, 17 bin 950 kaçak göçmenin ve 41 organizatörün yakalandığı, 37 kişinin denizlerde yaşamını yitirdiği belirtildi.