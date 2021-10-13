EFAK'ın tatbikatı gerçeğini aratmadı

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerin de katıldığı deprem eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

EFAK, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü dolayısıyla Murat-Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem eğitimi ve tatbikatı düzenledi. Okul idaresinin Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan talebi üzerine yapılan eğitimde deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılıp nasıl davranılması, sınıf ve ev ortamında nerede beklenmesi gerektiği hakkında bilgiler aktarıldı. Sivil Savunma Uzmanı Hanife Munglay, konu hakkında farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaparak, "Deprem kaçınılmaz bir doğal afettir, gerekli önlemleri yeterli derecede alırsak bu afetleri en az zararla atlatmış oluruz" dedi.

Eğitimde ayrıca Efeler Belediyesi tarafından belirlenen ilçedeki 76 adreste belirlenen acil toplanma alanının ve Aydın ilinin deprem haritasıyla birlikte, Efeler'deki yüksek deprem riski olan mahallelerin bilgisi de paylaşıldı.

Eğitimin ardından sirenlerin çalması ile deprem tatbikatına geçildi. 13 EFAK üyesinin görev aldığı tatbikatta, senaryo gereği depremde mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenleri kurtarma ve tahliye çalışmaları canlandırıldı. Okul binasındaki öğrenciler sıralarının yanında 'çök, kapan, tutun' pozisyonunda bekledi. Sarsıntı geçince öğrenciler, öğretmenleri tarafından yönlendirilerek bina boşaltılırken, yaralılar mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı. Tatbikat senaryosu gereği yaralılar, ilk yardım ekibinin yaptığı müdahalenin ardından sedyelerle ve farklı taşıma yöntemleriyle güvenli bölgelere nakledildi. - AYDIN