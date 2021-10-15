Edremit'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi verildi - Haberler
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Edremit'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Edremit'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi verildi

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birtanesi olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi Balıkesir'in Edremit ilçesine verildi.

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birtanesi olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi Balıkesir'in Edremit ilçesine verildi. Şeref plaketini Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan aldı.

Edremit Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ödül törenine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ev sahipliği yaptı. Ödül törenine TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA) Başkan Yardımcısı Bartek Ostowski, ALDA Genel Sekreteri Antonella Valmorbida ve ALDA Akdeniz Bölümü Sorumlusu Giulia Sostero ve Edremit Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Sizlere gurur ile söylemek isterim ki son zamanlarda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası boyutta çeşitli proje ve programları başarılı bir şekilde sürdürdüğümüzden dolayı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından bu yıl Türkiye'de tek belediye olarak Avrupa Şeref Plaketi Ödülüne layık görüldük. Bu kıymetli ödül için, kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum." Dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre "Bu gün şeref plaketini alan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan'a ve tüm Edremitlilere selam ve en içten tebriklerimi sunuyorum. 2018'de Edremit Avrupa Diploması ile ödüllendirildi. 2019'da Şeref Bayrağı'nı aldı. Şimdi de Şeref Plaketi ile ödüllendiriliyor. Tekrar bu ödülden, bu ödülü verecek olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Şeref plaketi 1955 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi tarafından oluşturulan Avrupa ödüllerinden birisidir. Şeref Plaketi, Avrupa ödülleri arasında en yüksek nişanlar arasında üçüncü sırada ve belediyelere Avrupa idealini teşvik ettikleri için; bu teşviklerinden ötürü veriliyor. Avrupa Konseyi, Edremit'in ve Edremit'in kardeş belediyelerinin ve tabi liderlerinin Avrupa ideallerine bağlılığını takdir ile karşılamaktadır. Ben Edremit'in bu üçüncü seviye nişanı almasına yol açan örnek çabalarınızdan özellikle etkilendiğimi belirtmek istiyorum."dedi.

Daha sonra TBMM Dışişleri Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyesi İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi'ni Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a takdim etti.

Teslim töreninden sonra katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirildi. - BALIKESİR

Edremit'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi verildi

Edremit'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi verildi

Edremit'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi verildi

Edremit'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Şeref Plaketi verildi

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