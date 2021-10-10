Edis kimdir? Edis kaç yaşında, evli mi, nereli, mesleği ne? Edis Görgülü'nün hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerin başında başarılı şarkıcı Edis geliyor. Son şarkısı oldukça beğenilen Edis'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Edis kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, bekar mı? İşte tüm detaylar...

EDİS KİMDİR?

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990'da Londra'da doğdu. İzmir'de büyüdü. Asıl adı Edis Görgülü'dür.

Edis'in annesi İngiltere'de bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis iki yaşındayken ailesi Türkiye'ye dönüş yaparak İzmir'e yerleşti. 4 yaşında piyano dersleri alan Edis her zaman şarkı söylemek istemiştir.

Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. Ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı.

Müzisyen olma isteğine destek veren ailesi yine de üniversite mezunu olmasını istedi. Bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a yerleşti. Galatasaray Üniversitesi'ndeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı da kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı.

İstanbul'a geldiğinde albüm çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk yapmaya başladı. 2011'de FOX'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdıktan sonra, 2012'de Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle yer aldı.

Oyunculuk yaptığı yıllarda arkadaşlarıyla gittiği bir karaoke bar hayatını değiştirdi. Eğlenmek için şarkı söylerken menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı.

Soner Sarıkabadayı ile tanıştığı ilk gün anlaşan Edis, PDND Müzik ile albüm anlaşması imzaladı.

Çolakoğlu ve Sarıkabadayı'ya hazırladığı pek çok şarkıyı dinletti. Bu şarkıların arasından "Benim Ol"un Edis'in çıkış şarkısı olması kararlaştırıldı.

Söz yazarlığını ve besteciliğini Edis'in yaptığı "Benim Ol", 1 Aralık 2014'te PDND Müzik aracılığıyla single olarak yayımlandı. "Benim Ol"un klibinde Hepsi üyesi Cemre Kemer, Edis'e eşlik etti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şarkı, Türkiye'deki radyo ve televizyonda çalınma verileri esas alınarak oluşturulan MusicTopTR Resmî Listesi'nde üç hafta üst üste iki numarada yer aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

30 Mart-6 Nisan 2015 haftasında Türkiye'nin Google'da en çok aradığı isimlerden biri oldu.

Edis, 31 Mart-1 Nisan'da Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yapılan Alışveriş Yaşatır etkinliğine bazı özel eşyalarını bağışlayarak destek oldu. Bu eşyaların satılmasından elde edilen gelir, kanser hastası çocukların tedavisine destek olmak üzere kullanıldı. Şarkıcı, 2 Mayıs'ta Soner Sarıkabadayı ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkarak ilk konserini verdi.

10 Temmuz'da ikinci single'ı "Olmamış mı?"yı yayımladı.

Ocak 2016'da Her Şey Aşktan filmi için kaydettiği "Vay" ve Ağustos'ta Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen "Dudak" single'ını satışa sundu.

Ekim'de giyim perakendecisi Defacto'nun bir reklam filminde oynadı. Yıl sonunda DMC ile kayıt anlaşması imzaladı, bunun üzerine hâlen PDND ile anlaşmasının sürdüğünü belirten şirketin sahibi Soner Sarıkabadayı tarafından kendisine ?30 bin tl değerinde tazminat davası açıldı.

Edis, Haziran 2017'de beşinci single'ı "Çok Çok"u DMC ve Felix etiketiyle piyasaya sürdü. Şarkı, Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi ve 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ile Yılın Şarkısı kategorilerinde aday gösterildi. Aralık'ta ilk kez canlı dijital konser verdi, bu konserde kendisine Fatma Turgut ile Ozan Çolakoğlu da eşlik etti.

Edis, gitar ve piyano çalabilmektedir. İlk şarkısını 10 yaşında yazar Edis; Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan hayranıdır. Çocukluğunu Barış Manço, Britney Spears ve Justin Timberlake dinleyerek geçirdi. Manço için "Çocukluğumda büyük etkisi var. Unutamadım onu." dedi. Ayrıca Sting'in "Desert Rose"da yaptığı gibi, batı ve doğu müziğini birleştirmeyi hedeflemektedir.

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