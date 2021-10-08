EA, FIFA Serisinin Adını Değiştirmeyi Düşünüyor

Ea Sports, FIFA serisinin adını değiştirmeyi planladığını açıkladı.

Electronic Arts, bu ay başında çıkan FIFA 22'nin satış rakamlarını açıkladığı basın bülteninde serinin geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre, firma FIFA ile olan anlaşmasını sonlandırarak oyun markasından bu ismi atmayı ve seri için farklı bir isim kullanmayı düşünüyor:

"İleriye yönelik baktığımızda, global EA Sports futbol oyunlarımızın adını değiştirme fikrini tartışıyoruz. Bu, futbol dünyasındaki diğer tüm resmi işbirliklerimiz ve lisans anlaşmalarımızdan ayrı olarak FIFA ile olan isim anlaşmamızı gözden geçirmemiz anlamına geliyor."

FIFA ile olan anlaşması sonucunda EA Sports, futbol oyunlarında bu ismi kullanabiliyor. Resmi bir veri olmasa da bu lisansın oldukça maliyetli olduğu tahmin ediliyor. Firma bu şekilde her yıl piyasaya sürdüğü bu oyun serisinden elde ettiği kar marjını artırmayı amaçlıyor olabilir. Ancak FIFA isminin terk edilmesiyle serinin satış rakamlarının kötü etkilenmesi de muhtemel.

Benzer şekilde, bir diğer futbol oyunu Pro Evolution Soccer'ın ismi Konami tarafından eFootball olarak değiştirilmişti.

Electronic Arts ayrıca FIFA 22'nin çıkışının üzerinden geçen bir haftalık sürede 9,1 milyon oyuncu tarafından oynandığını, bu kişilerin toplamda 7,6 milyon Ultimate Team takımı oluşturduğunu ve 460 milyon adet maç oynadığını belirtti.

FIFA 22, 1 Ekim itibariyle PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC ve Stadia platformları üzerinden oynanabilir. Ayrıca oyun Legacy Edition sürümüyle Nintendo Switch için de piyasaya sürüldü.

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