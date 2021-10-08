EA, FIFA Serisinin Adını Değiştirmeyi Düşünüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EA, FIFA Serisinin Adını Değiştirmeyi Düşünüyor

SaveButonu - Haberler | Gamegar
EA, FIFA Serisinin Adını Değiştirmeyi Düşünüyor

EA Sports, FIFA ile olan isim lisans anlaşmasını sona erdirmeyi ve serinin adını değiştirmeyi planladığını duyurdu.

Ea Sports, FIFA serisinin adını değiştirmeyi planladığını açıkladı.

Electronic Arts, bu ay başında çıkan FIFA 22'nin satış rakamlarını açıkladığı basın bülteninde serinin geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre, firma FIFA ile olan anlaşmasını sonlandırarak oyun markasından bu ismi atmayı ve seri için farklı bir isim kullanmayı düşünüyor:

"İleriye yönelik baktığımızda, global EA Sports futbol oyunlarımızın adını değiştirme fikrini tartışıyoruz. Bu, futbol dünyasındaki diğer tüm resmi işbirliklerimiz ve lisans anlaşmalarımızdan ayrı olarak FIFA ile olan isim anlaşmamızı gözden geçirmemiz anlamına geliyor."

FIFA ile olan anlaşması sonucunda EA Sports, futbol oyunlarında bu ismi kullanabiliyor. Resmi bir veri olmasa da bu lisansın oldukça maliyetli olduğu tahmin ediliyor. Firma bu şekilde her yıl piyasaya sürdüğü bu oyun serisinden elde ettiği kar marjını artırmayı amaçlıyor olabilir. Ancak FIFA isminin terk edilmesiyle serinin satış rakamlarının kötü etkilenmesi de muhtemel.

Benzer şekilde, bir diğer futbol oyunu Pro Evolution Soccer'ın ismi Konami tarafından eFootball olarak değiştirilmişti.

Electronic Arts ayrıca FIFA 22'nin çıkışının üzerinden geçen bir haftalık sürede 9,1 milyon oyuncu tarafından oynandığını, bu kişilerin toplamda 7,6 milyon Ultimate Team takımı oluşturduğunu ve 460 milyon adet maç oynadığını belirtti.

FIFA 22, 1 Ekim itibariyle PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC ve Stadia platformları üzerinden oynanabilir. Ayrıca oyun Legacy Edition sürümüyle Nintendo Switch için de piyasaya sürüldü.

Valve, Steam Deck'in İçini Açmama Konusunda Uyarıyor

SaveButonu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Ali Palabıyık Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EA, FIFA Serisinin Adını Değiştirmeyi Düşünüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 15:34:18. #1.13#