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Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri

AA / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat
Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki yaylalar ve köylerdeki ormanlar, sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki yaylalar ve köylerdeki ormanlar, sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Havaların soğumaya başlamasıyla ilçenin yüksek kesimlerindeki Samandere ve Kardüz Yaylaları ile Saçmalıpınar ve Aksu köylerindeki bitki örtüsü, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına büründü.

Renk cümbüşünün yaşandığı yaylalara çıkan doğaseverler, sonbaharın eşsiz güzelliklerini fotoğrafladı.

Orman manzarası drone ile de görüntülendi.

Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri

Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri

Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri

Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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