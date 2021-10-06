Düzce'de asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'de, teslimat yapmak üzere gittiği binada asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı hayatını kaybetti.

Bir kargo firmasında çalışan Ümit Ceylan (35), teslimat için Konuralp Mahallesi'nde bulunan binaya girdi.

Üst kata çıkmak için asansörü çağıran Ceylan, asansörün bulunduğu kata gelmesiyle kapıyı açarak kabine binmek istedi.

Asansör kapısının açılmasına rağmen kabin gelmeyince boşluğa düşen Ceylan, üzerine gelen kabin nedeniyle bulunduğu yerde sıkıştı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Ceylan'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık personelince yapılan incelemede, Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceylan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.