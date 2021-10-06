Düzce'de asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı öldü

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı öldü

Düzce'de, teslimat yapmak üzere gittiği binada asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı hayatını kaybetti.

DÜZCE (AA) - Düzce'de, teslimat yapmak üzere gittiği binada asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı hayatını kaybetti.

Bir kargo firmasında çalışan Ümit Ceylan (35), teslimat için Konuralp Mahallesi'nde bulunan binaya girdi.

Üst kata çıkmak için asansörü çağıran Ceylan, asansörün bulunduğu kata gelmesiyle kapıyı açarak kabine binmek istedi.

Asansör kapısının açılmasına rağmen kabin gelmeyince boşluğa düşen Ceylan, üzerine gelen kabin nedeniyle bulunduğu yerde sıkıştı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Ceylan'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık personelince yapılan incelemede, Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceylan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Pınar Deniz Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düzce'de asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:36:15. #1.17#