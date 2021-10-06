Düşme hayati risk taşıyor; 65 yaş üstünün her yıl en az 3'te 1'i düşüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düşme hayati risk taşıyor; 65 yaş üstünün her yıl en az 3'te 1'i düşüyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Düşme hayati risk taşıyor; 65 yaş üstünün her yıl en az 3'te 1'i düşüyor

Giderilebilir sağlık problemlerinden hayati riske kadar yol açabilecek düşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü de düşmeyi, özellikle yaşlı bireylerde en önemli sağlık problemi olarak bildiriyor.

İSTANBUL (DHA) - Giderilebilir sağlık problemlerinden hayati riske kadar yol açabilecek düşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü de düşmeyi, özellikle yaşlı bireylerde en önemli sağlık problemi olarak bildiriyor. Türkiye'de yapılan düşme riskini araştıran çalışmalara baktığımızda 65 yaş ve üzeri bireylerin her yıl en az 3'te 1'inin kayarak düşmeyi deneyimlediğini görüyoruz" dedi.

Yeti yitimi, fonksiyon bozukluğu, tekrar düşme korkusuna bağlı kişinin hareketsiz yaşamı tercih etmesi, kırıklar gibi birçok hastalığı peşinde getiren düşme ile ilgili İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, uyarılarda bulundu. Pandemi nedeniyle uzun süre evde kalmanın da kayarak düşme oranlarında artışa neden olduğuna dikkat çeken Konakoğlu, düşmenin günlük yaşam aktivitelerini kısıtladığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "Bu da morbiditenin ve yüksek mortalitenin oldukça önemli bir nedeni olarak gösteriliyor. Bu düşmelerin yüzde 70'i de yaralanma ile sonuçlanıyor. Yine bu yaş grubundaki kırık öykülerine bakıldığında yüzde 90'ının nedeninin düşme olduğunu görüyoruz" dedi.

RİSK FAKTÖRLERİNİ AZALTIN

Düşmenin nedenlerine bakıldığında birçok risk faktörü olduğuna değinen Konakoğlu, "Risk faktörlerinin de birçoğunun önlenebilir nitelikte olduğunu görüyoruz. Bu risk faktörleri bireyin kendisinden ya da yaşadığı ortamdan kaynaklı riskler olabiliyor. Bireyin kendisinden kaynaklı riskler aslında artan yaş, kronik hastalığın varlığı, bu kronik hastalığa bağlı olarak çoklu ilaç kullanımından doğan yan etkiler, görme kusurları, denge, yürüme problemleri düşmeye neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARABİLİR

Bireyin kayarak düşmesinde ev ortamlarının da riskli olduğunu, basit önlemlerin hayat kurtarabileceğini söyleyen Konakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Banyolarda, tuvaletlerde ya da yatak odalarında aydınlatmanın yeterli olmaması, tutunma barlarının olmaması, evin her köşesinde herkesin kendi kendine uygulayabileceği, kaygan ve ıslak zeminler ve bu zeminlerde "Antislip" ürün kullanılmaması ev ortamında kayarak düşmeye neden oluyor. Türkiye'de de bakıldığında yaşlı bireylerin yaşlanma sürecine ev ortamında deneyimlemeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle öncelikle bireylerin yaşadıkları ortamları gözden geçirmesi gerekiyor. Düşme ile ilgili de farkındalıklarının artırılması gerekmekte. Bunların yanı sıra kişilerin fiziksel egzersizle, denge koordinasyon eğitimleriyle, güçlendirme eğitimleriyle genel olarak farkındalıklarını artırmak ve bu programlarla desteklemek gerekmekte.


- İstanbul
Düşme hayati risk taşıyor; 65 yaş üstünün her yıl en az 3'te 1'i düşüyor

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

 Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Engin Altay Mithat Sancar Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Ersun Yanal Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Aziz Sancar Mahmut Özer Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düşme hayati risk taşıyor; 65 yaş üstünün her yıl en az 3'te 1'i düşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:29:21. #1.12#