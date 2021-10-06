Düşme hayati risk taşıyor; 65 yaş üstünün her yıl en az 3'te 1'i düşüyor

"Banyolarda, tuvaletlerde ya da yatak odalarında aydınlatmanın yeterli olmaması, tutunma barlarının olmaması, evin her köşesinde herkesin kendi kendine uygulayabileceği, kaygan ve ıslak zeminler ve bu zeminlerde "Antislip" ürün kullanılmaması ev ortamında kayarak düşmeye neden oluyor. Türkiye'de de bakıldığında yaşlı bireylerin yaşlanma sürecine ev ortamında deneyimlemeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle öncelikle bireylerin yaşadıkları ortamları gözden geçirmesi gerekiyor. Düşme ile ilgili de farkındalıklarının artırılması gerekmekte. Bunların yanı sıra kişilerin fiziksel egzersizle, denge koordinasyon eğitimleriyle, güçlendirme eğitimleriyle genel olarak farkındalıklarını artırmak ve bu programlarla desteklemek gerekmekte.