Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışırken gül alan kadınlar şaşırdı

ADANA (İHA) - Adana'da 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde narenciye hasadında çalışan kadınlara gül dağıtıldı. Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nden haber siz kadın emekçiler, tarlada çalışırken kendilerine gül verilmesine şaşırdı. Bazıları hayatında ilk kez gül alan kadınlar, hatırlandıkları için mutlu oldu.

Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği tarafından ilan edilen 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü, 1997 yılından beri ülkemizde de kutlanıyor. Yıl boyunca hasat, ekim ve dikim faaliyeti olan Adana'da ise her alanda olduğu gibi tarımsal üretimde de kadınlar yer alıyor.

Türkiye narenciye üretiminin 3'te 1'inden fazlasını tek başına karşılayan Adana'da sabahın erken saatlerinde bahçelere gelen kadınlar, bin bir emekle ağaçlardan ürünleri hasat ediyor. Yaklaşık 100 bin kadın kentte çiftçilikle uğraşırken, Yüreğir Ziraat Odasında görevli personeller de narenciye hasadında çalışan kadınlara gül dağıttı.

"Tarımda kadın eli olmazsa olmaz"

Yüreğir Ziraat Odası'nda görevli Ziraat Mühendisi Tuğçe Tuzcu, "Bugün kadınlarımızın yanına 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlamak için geldik. Çiçeklerimizi aldık ve onlara takdim ettik. Çok mutlu oldular. Biz de onlara tarımda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Son yıllarda kadınlar birçok sektörde çalışıyorlar ve başarılı oluyorlar. Bunun yanında da en büyük sektörlerden birisi de tarım. Tarımda kadın eli olmazsa olmaz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

10 yıldır çiftçilik yapan Gülseren Parsak, "Bugünün Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğunu bilmiyordum. İlk defa bugün gül aldık, çok şaşırdık. Mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Medine İpekli ise "Bugünün böyle bir gün olduğunu bilmiyorduk. Kendimizi bildik bileli bu işi yapıyorum. Pandemide herkese alkış yapıldı ama çiftçileri hiç gündeme getirmediler. Biz de pandemi demeden çalıştık. Üretim bizden geliyor. Biz yapmasak yaşam olmaz ama kimse dile getirmedi. Biz de konuşulmak isterdik" şeklinde konuştu.

2 yıldır kentte tarım işçiliği yapan 15 yaşındaki İlhan Aylaz ise, "Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günüymüş. Gül aldık, çok mutluyum. Bütün çiftçi kadınların günü kutlu olsun. Burada limon topluyoruz. 2 yıldır bu işi yapıyorum. Hatırlanmak çok mutlu etti. 15 yaşındayım, açıktan lise okuyorum. Bugünün Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğunu bilmiyordum, gül verdiklerinde öğrendim" dedi. - ADANA