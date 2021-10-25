Düğün sonrası düzenlenen eğlence 'hesap' nedeniyle kabusa dönüştü

İZMİR (DHA) - İZMİR'de evlenen bir çiftin arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gittikleri mekanın çıkışında 'neden sormadan hesap ödedin?' tartışması çıktı. Grubun kendi arasındaki tartışmaya eğlence mekanının görevlileri de karıştı ve çıkan kavgada bir arkadaşıyla darbedilen damat Ali Sert (29), ardından tabancayla vurularak sol bacağından yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen cuma günü Konak ilçesi Alsancak semtindeki bir eğlence mekanının önünde gerçekleşti. Bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Ali Sert ile eşi Betül Sert (34), geçen cuma günü evlendi. Eğlenmek için bir araya gelen gruptan bir kişi, gecenin sonunda düğün hediyesi olduğunu söyleyerek hesabın tamamını ödedi. Saat 02.30 sıralarında çift ile birlikte eğlenmeye gelen gruptan başka bir kişi ise mekanın kapısında 'neden sormadan ödedin?' diyerek hesabının başka birisi tarafından ödenmesine itiraz etti. Mekanının önünde grup kendi arasında tartışmaya başladı. Bu sırada mekanın güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek, kendi arasında tartışan grubu işletme önünden uzaklaştırmak istedi. Ardından olay, iş yeri çalışanları ile grup arasında kavgaya dönüştü. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Eşinin de çok üzgün olduğunu vurgulayan Ali Sert, "Verilmiş sadakamız varmış, kurşun yumuşak dokuda kaldı. Herhangi bir kalıcı hasarımız yok. Bunu da atlatacağım. Adalet yerini bulsun. İzmir'in göbeğinde bana resmen ateş edildi. O mermi benim bacağım yerine kalbime, eşime veya bir arkadaşıma da gelebilirdi. Bize ateş edilmesine anlam veremedim" diye konuştu.