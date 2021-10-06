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Dövüldükten sonra ölen şahsın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dövüldükten sonra ölen şahsın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

Çorum'da, restoranda merdivenden düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Recep Başak'ın (44) darp edildiği güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da, restoranda merdivenden düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Recep Başak'ın (44) darp edildiği güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tartışma sırasında merdivenlerden düşen şahsın daha sonra restorandan çıktığı görüldü.

Olay, 25 Eylül tarihinde Osmancık ilçesinde meydana geldi. Restoranda yemek yerken merdivenden düşme olayı ihbarı alan 122 ekipleri belirtilen adrese gitti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan Başak'ın, hayati tehlikesinin bulunması üzerine Çorum'a sevk edildi. Şahıs, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine başvuran ve tavırlarından şüphelenen polis ekipleri, Cumhuriyet savcılığından alınan kararın ardından restoranda inceleme yaptı. İş yerindeki güvenlik görüntülerini inceleyen polis ekipleri kamera görüntülerinde Recep Başak'ın yaşanan arbede esnasında merdivenlerden düştüğünü tespit ederken, mekan sahibi E.T., işletmecisi M.A., mekan çalışanı E.Ç. ve olay esnasında müşteri olarak mekanda bulunduğu iddia edilen İ.O'yu göz altına alındı.

Tartışma ve düşme anı kameraya yansıdı

Kamera kayıtlarına göre, mekanın balkon kısmında bulunan kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkıyor. Tekme ve yumruklu arbede merdivenlerde devam ediyor. Bu sırada bir kişi merdivenin korkuluklarından aşağı düşüyor. Yüksekten aşağı düşen kişi kısa bir süre sonra düştüğü yerden kalkıyor. Orada bulunan diğer kişilerle birlikte yürüyerek mekandan ayrılıyor.

Olayın ardından Başak'ı darp ettiği belirlenen E.Ç. ve İ.U. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, E.T. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Dövüldükten sonra ölen şahsın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

Dövüldükten sonra ölen şahsın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

Dövüldükten sonra ölen şahsın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

Dövüldükten sonra ölen şahsın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı

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