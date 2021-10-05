DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Online eğitim platformu Doping Hafıza, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle yeni projesi Doping Teknoloji Tırı'nı hayata geçirdi.

İSTANBUL (DHA) - ? Online eğitim platformu Doping Hafıza, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak hedefiyle yeni projesi Doping Teknoloji Tırı'nı hayata geçirdi. Özellikle Anadolu'da teknolojiye erişimi kısıtlı öğrencilere ulaşmayı hedefleyen tırın ilk durağı Adıyaman olacak. 10 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkacak tırın içerisindeki VR gözlüklerinden, yapay zeka temelli öğrenme modüllerine, oyunlaştırma yolu ile uzayı tanımaya kadar birçok aktivite öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Türkiye turu öncesi Doping Teknoloji Tırı projesinin tanıtımı İstanbul'da düzenlenen bir toplantıyla yapıldı. Toplantıya Doping Hafıza Ceo'su Semih Hakyemez, tırın tasarımcısı Ömer Karakuş ve eğitmenler katıldı.

ROBOTİK KODLAMA SETİ HEDİYE EDİLECEK

Tesla Bobini, Van de Graaff Jeneratörü, Plazma Küresi ve Stirling Motoru gibi eğlenceli ve ilgi çekici etkileşimli deney düzenekleri ile öğrencilerin bilimsel merakının tetiklenmesi hedefleniyor. Ziyaret edilen her okula bir robotik kodlama seti, her ziyaretçiye de satranç seti hediye edilecek.

60 BİN ÇOCUĞA ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

Projeye yönelik bilgi veren Doping Hafıza CEO'su Semih Hakyemez, ilk durağı Adıyaman olan tırın, Malatya, Bingöl, Muş, Elazığ gibi illeri de gezerek 8'inci sınıfa kadar olan öğrencilerle bir araya geleceğini dile getirdi.

Tırın içerisindeki eğitmenlerin öğrencilere deneyimleme sırasında yardımcı olacağını söyleyen Hakyemez, ilçe ve köy okullarının ziyaret edileceği projeyle bu yıl sonunda 15, önümüzdeki yıl ise 60 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

BİR TUR 30 DAKİKA SÜRECEK

Hakyemez, 'Bilimsel ve teknolojik deneyim yaşayabilecekler. Aynı zamanda bilim ve teknoloji müzesi, öğrencilerin hayal güçlerini tetiklemek istiyoruz. Özellikle teknoloji ve bilime ulaşması daha güç olan ilçe ve köylere gideceğiz. Bir tur 30 dakika sürecek, yolu müsait olan okullara kendimiz gideceğiz' dedi.

250 KİŞİ EMEK VERDİ

Doping Teknoloji Tırı tasarımcısı Ömer Karakuş ise "Müze mantığına yepyeni bir bakış açısı getiren Teknoloji Tırı'nda çocukların; robotik yazılım süreçlerinden 3D yazıcı için nasıl modelleme yapılacağına dair her inovatif süreci deneyimleyebilecek. Doping Teknoloji Tırı projesine martta start verdik, tasarımına ise nisanda başladık. Tasarım sürecinin ilk aşamasını; tırın dorsesinin kasa tipi ve açılış mekanizmasının belirlenmesi oluşturdu. Ardından içerik yönetimine odaklandık. Çin'den Güney Kore'ye İngiltere'den Amerika'ya kadar dünyanın farklı noktalarında hizmet veren pek çok bilim ve teknoloji odaklı müzeyi inceledik. Teknoloji Tırı'nın hayata geçmesinde tasarım ve proje ekibi olarak 20 kişi aktif görev aldı. Bu aşamada Doping Hafıza bünyesinde ise 20 kişi çalıştı. Tırın dorsesinin yapımından, içerik ve deneylerin hazırlanmasına kadar 250 kişinin emek verdiği bir projeye imza attık? diye konuştu.

DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN

DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN

DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN

DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü

Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

 Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti

Afgan sığınmacılarla ilgili tanıtım filmi tepki çeken Oğuzhan Uğur, hakkındaki suçlamaları reddetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Kubilay Aka Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: DOPİNG TEKNOLOJİ TIRI YOLA ÇIKIYOR; İLK DURAK ADIYAMAN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:41:16. #1.17#