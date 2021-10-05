"Doping Teknoloji Tırı" 10 Ekim'de yola çıkıyor

ADIYAMAN (AA) - Doping Hafıza Üst Yöneticisi ( Ceo ) Semih Hakyemez, "Doping Teknoloji Tırı"nın 10 Ekim'de Adıyaman'dan başlayarak yola çıkacağını belirterek, "Teknoloji ve bilime ulaşma konusunda biraz daha dezavantajlı ilçe ve köyleri ziyaret edeceğiz. Adıyaman'dan sonra Malatya, Bingöl, Elazığ, Muş ve diğer illerimize ziyaretlerimiz olacak. Bu yıl sonu itibarıyla 15 bin, gelecek yıl sonu itibarıyla 60 bin çocuk ile tırımızı buluşturmak istiyoruz." dedi.

Hakyemez, "Doping Teknoloji Tırı"nın Türkiye turu öncesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların hayal güçlerini tetiklemek istediklerini belirtti.

"Doping Teknoloji Tırı"nın 10 Ekim'de Adıyaman'dan başlayarak yola çıkacağını ifade eden Hakyemez, "Teknoloji ve bilime ulaşma konusunda biraz daha dezavantajlı ilçe ve köyleri ziyaret edeceğiz. Adıyaman'dan sonra Malatya, Bingöl, Elazığ, Muş ve diğer illerimize ziyaretlerimiz olacak. Bu yıl sonu itibarıyla 15 bin, gelecek yıl sonu itibarıyla 60 bin çocuk ile tırımızı buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

"Doping Teknoloji Tırı"nın içinde robotlardan VR gözlüklere, 3D yazıcılardan drone'lara kadar birçok teknolojik ve bilimsel deneyim yer aldığını aktaran Hakyemez, çocuklara yaparak ve yaşatarak öğrenme deneyimi sunmak istediklerini vurguladı.

Hakyemez, tırı ziyaret eden her çocuğa onların matematiksel ve sanatsal becerilerini desteklemek amacıyla satranç takımı ve müzik enstrümanı hediye edeceklerini söyledi.

Okullarda projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için her okula robotik setleri de hediye edeceklerini belirten Hakyemez, Doping Hafıza olarak başlattıkları bu projenin ilerde kamu ve özel sektörün desteğiyle büyük bir teknolojik ve bilimsel farkındalık projesine dönüştürmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Hakyemez, globalde başladıkları projelerde de dünya çocukları için etki odaklı işler yapmak istediklerini vurgulayarak, "Her çocuk fark edilmeyi hak eder." dedi.

"Önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde eğitim sisteminin tekrardan dizayn edileceğini tahmin ediyoruz"

Semih Hakyemez, tırın içinde yaklaşık 10 kişilik ekibin bulunduğunu belirterek, gidilen köylerde 8. sınıfa kadar tüm çocuklara bu tırdaki imkanları deneyimletmek istediklerini kaydetti.

10 yıllık bir firma olduklarını, kendi eğitim sistemlerini geliştirdiklerini, teknolojilerine yatırım yaptıklarını ifade eden Hakyemez, tır projesini tamamen kendi özkaynakları ile hayata geçirdiklerini, yaşayan bir proje olmasını istediklerini dile getirdi.

Hakyemez, globalde başlattıkları projelerin bulunduğunu, yurt dışında Doping Hafıza uygulamasını lokal olarak kullanan Türk öğrencilerin olduğunu, birkaç ay sonra yurt dışından da öğrencilerin olacağını, ilk olarak Amerika ve Hindistan'a açılmayı düşündüklerini söyledi.

Mevcutta kullanılan eğitim sisteminin bilen kişinin bilgi aktardığı bir sistem olduğunu aktaran Hakyemez, "Günümüzde bilgiye erişim ile ilgili problem yok ama bu bilgileri harmanlayıp multidisipliner şekilde yorumlama kabiliyeti kazandırmak önemli. Teknolojiyle beraber önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde eğitim sisteminin tekrardan dizayn edileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Çocuklar insansı robotlara dokunacak, kendi yönlendirecek"

"Doping Teknoloji Tırı"nın tasarımcısı Ömer Karakuş ise bu akşam bu konuyla ilgili reklam filminin yayınlanacağını bildirdi.

Birçok teknoloji tırları, birçok müzenin bulunduğunu ifade eden Karakuş, "Doping Teknoloji Tırı'na bir çocuk girdiğinde bir insansı robot nedir? Nasıl hareket eder? Nasıl yönlendirilir? Bunu görecek. Çocuklar insansı robotlara dokunacak, kendi yönlendirecek." diye konuştu.

Karakuş, robotik kolların kullanımının yaygınlaşabileceği alanların çok geniş olduğunu ancak bunun varlığından haberi olmayan birçok işletmenin bulunduğunu belirterek, "Bu robotik kolları gören çocuklar meslek seçerken bu alanlara gidebilsin, ilerleyebilsin diye bu tır var." şeklinde konuştu.

Bu tırdan sonra dünyadaki müzecilik, workshop anlayışının, tırlara ve mobil işlere bakış açısının değişeceğine inandığını aktaran Karakuş, "Bugün bu tır bir tane ama önümüzdeki yıllar itibarıyla dünyanın birçok yerinde bu tarz sergileme mantığı artacaktır." dedi.

Karakuş, tırın içerisinde 30'a yakın ünitenin bulunduğunu, bunları tercih ederken, bilim adamlarıyla, astronomlarla ve TÜBİTAK'a hizmet veren firmalarla çalıştıklarını anlattı.

Bu arada, "Doping Teknoloji Tırı"nda yer alan VR gözlüklerden drone'lara, İHA konsolundan 3D yazıcılara, Tesla bobininden rüzgar türbinine kadar pek çok teknolojik alet, Türkiye turunda çocukların kullanımına sunulacak.