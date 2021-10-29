Domaniç Dağları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı - Haberler
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Domaniç Dağları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

AA / Serdar Yiğit - Haberler | Güncel
Domaniç Dağları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Domaniç Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Domaniç Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirildi.

Pusula Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş, Topuk Yaylası Tabiat Parkı'nda açılan Türk bayrakları eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Doğayla iç içe dağın eşsiz sonbahar manzarası eşliğinde 1400 rakımlı Kocayayla'ya ulaşan 60 kişilik ekip, daha sonra Sefa köyünden inişe geçerek 15 kilometrelik parkuru tamamladı.

Yürüyüşe katılan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, AA muhabirine, renk cümbüşü içinde anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Domaniç Dağları'nın Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu belirten Kavuncu, şöyle konuştu:

"Çok muhteşem duygular içerisindeyiz. Herkes büyülenmiş şekilde. Herkesi bu faaliyetlere, doğayla iç içe olmaya davet ediyorum. Bu vesileyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, rahmana kavuşan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Dağcılık İl Temsilcisi ve Padok Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü yürüyüş lideri Zekiye Kaya da etkinlikten büyük keyif aldıklarını ifade etti.

Domaniç Dağları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

Domaniç Dağları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

Domaniç Dağları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

Domaniç Dağları'nda 29 Ekim Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

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