Dolandırıcıların

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşın cebindeki parayı haksız şekilde elde etmek isteyen dolandırıcılar, yöntemlerini sık sık değiştirmeye başladı. Telefon yoluyla binlerce kişiyi dolandıran şahıslar, bu sefer de vatandaşları görüntülü arama yoluyla dolandırmaya çalışıyor. Sosyal medya uygulamaları üzerinden görüntü kaydeden dolandırıcılar, şantaj yoluyla vatandaşlardan para talep ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de bu duruma karşı telefon kullanıcılarını uyardı.

UYGUNSUZ KAYIT YAPILDIĞI BELİRTİLDİ

Emniyet'ten yapılan uyarıda vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer iletişim programları üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, ardından şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı belirtildi.

VATANDAŞLARIN DİKKATLİ OLMASI İSTENDİ

Emniyet güçleri, vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TANIMIYORSANIZ AÇMAYIN

Emniyet'ten sonra İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarı yapıldı. Bakanlık cep telefonlarına gönderdiği kısa mesajda "Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz" uyarısında bulundu.

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