Doktorlar Zenan kim? Yalancılar ve Mumları Melike Güner kimdir, kaç yaşında? Melike Güner'in oynadığı diziler
Türk televizyonlarının merakla izlenen dizilerinden olan Doktorlar, uzun yıllar bitmiş olmasına rağmen tekrar bölümleriyle sık sık ekranlara geliyor. Dizinin sevilen karakteri Zenan hakkında Doktorlar Zenan kim? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Yalancılar ve Mumları adlı dizide bir karakteri canlandıran Melike Güner kimdir, kaç yaşında? Melike Güner'in oynadığı diziler... Yalancılar ve Mumları Şerife kimdir?
Doktorlar Zenan kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Doktorlar dizisindeki başarısıyla akıllara kazınmış bir isim olan Melike Güner hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derdik. Yalancılar Ve Mumları Şerife kimdir? Yalancılar ve Mumları Melike Güner kimdir, kaç yaşında? Melike Güner'in oynadığı diziler
Doktorlar dizisinde Zenan karakterine Melike Güner hayat vermiştir.
Melike Güner (d. 2 Haziran 1979, İstanbul), Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk baş rolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı Dram/Romantik türündeki İncir Reçeli'dir.
Sanat hayatına 14 dizi, 6 tiyatro ve 4 film sığdıran başarılı oyuncu 2016 yılında "Medet" isimli tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.
- İncir Reçeli 2/ Duygu/ 2014
- Labirent/ Bahar/ 2011
- İncir Reçeli/ Duygu/ 2011
- Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol/ Melike/ 2005
- Organize İşler/ Yosun/ 2005
- Tarlada Açan Çiçekler/ Hanım/ 2005
- Melike Güner'in Oynadığı Diziler
- Yalancılar ve Mumları/ Şerife/2021
- Böyle Bitmesin/ Gülizar/ 2014
- Merhaba Hayat/ Zenan/ 2012-2013
- İffet/ Betül/ 2011-2012
- Kılıç Günü/ Şeyma/ 2010
- Doktorlar/ Zenan/ 2006-2008
- Kızlar Yurdu/ Zeynep/ 2006
- Tombala/ Meryem/ 2005
- Ödünç Hayat/ Mine/ 2005
- Dadı/ Vildan/ 2002
- Ekmek Teknesi/ Sonay/ 2002
- Vay Anam Vay/ Melike/ 2001
- Hayat Bağları/ Gül/ 1999
- Mahallenin Muhtarları/ Çağla/ 1992
- Medet/ 2016
- Tavşan Deliği/ 2013
- Cam Yapraklar/ 2012
- İnkâr Ediyor/ 2007
- Salaklar Sofrası/ 2004
- 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü/ Medet
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