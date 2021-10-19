Doktorlar Zenan kim? Yalancılar ve Mumları Melike Güner kimdir, kaç yaşında? Melike Güner'in oynadığı diziler

Doktorlar Zenan kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Doktorlar dizisindeki başarısıyla akıllara kazınmış bir isim olan Melike Güner hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derdik. Yalancılar Ve Mumları Şerife kimdir? Yalancılar ve Mumları Melike Güner kimdir, kaç yaşında? Melike Güner'in oynadığı diziler

DOKTORLAR ZENAN KİM?

Doktorlar dizisinde Zenan karakterine Melike Güner hayat vermiştir.

MELİKE GÜNER KİMDİR?

Melike Güner (d. 2 Haziran 1979, İstanbul), Türk dizi sinema ve tiyatro oyuncusudur. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk baş rolünü oynadığı uzun metrajlı filmi ise 2011 yılı Dram/Romantik türündeki İncir Reçeli'dir.



Sanat hayatına 14 dizi, 6 tiyatro ve 4 film sığdıran başarılı oyuncu 2016 yılında "Medet" isimli tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.

Melike Güner'in Oynadığı Filmler

İncir Reçeli 2/ Duygu/ 2014

Labirent/ Bahar/ 2011

İncir Reçeli/ Duygu/ 2011

Yedi Günah, Yedi Tepe, Bir Metropol/ Melike/ 2005

Organize İşler/ Yosun/ 2005

Tarlada Açan Çiçekler/ Hanım/ 2005

Melike Güner'in Oynadığı Diziler

Yalancılar ve Mumları/ Şerife/2021

Böyle Bitmesin/ Gülizar/ 2014

Merhaba Hayat/ Zenan/ 2012-2013

İffet/ Betül/ 2011-2012

Kılıç Günü/ Şeyma/ 2010

Doktorlar/ Zenan/ 2006-2008

Kızlar Yurdu/ Zeynep/ 2006

Tombala/ Meryem/ 2005

Ödünç Hayat/ Mine/ 2005

Dadı/ Vildan/ 2002

Ekmek Teknesi/ Sonay/ 2002

Vay Anam Vay/ Melike/ 2001

Hayat Bağları/ Gül/ 1999

Mahallenin Muhtarları/ Çağla/ 1992

Melike Güner'in Oynadığı Tiyatro Oyunları

Medet/ 2016

Tavşan Deliği/ 2013

Cam Yapraklar/ 2012

İnkâr Ediyor/ 2007

Salaklar Sofrası/ 2004

Melike Güner'in Aldığı Ödüller

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü/ Medet

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