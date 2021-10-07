Doktora Öğrencimiz Mehmet Kahraman'a En İyi Bildiri Ödülü İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uçak ve Uzay Mühendisliği Doktora Programı öğrencilerimizden Mehmet Kahraman'ın makalesi American Institute of Aeronautics and Aerospace (AIAA) tarafından en iyi bildiri ödülüne değer görüldü.

İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uçak ve Uzay Mühendisliği Doktora Programı öğrencilerimizden Mehmet Kahraman'ın hibrit roket motorları üzerine sunduğu makale, dünyanın önde gelen havacılık ve uzay birliklerinden olan American Institute of Aeronautics and Aerospace (AIAA) tarafından ödüllendirildi. İTÜ Uçak Mühendisliği öğretim üyelerimizden Prof. Dr. İbrahim Özkol ve Koç Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu bildiriye katkıda bulunan isimler arasında bulunuyor.

Mehmet Kahraman, en iyi bildiri ödülüne değer görülen çalışmasıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Hibrit roket motor teknolojileri, dünya üzerinde 1950'lerden beridir yaygın olarak kullanılan ve 1970'li yıllar itibarıyla teknolojik doygunluğa erişmiş katı ve sıvı yakıtlı sistemlere göre geliştirilmeye açık birçok alanı barındırıyor. Hibrit roket motor teknolojileri, yapısı gereği diğer roket sistemlerine göre daha emniyetli ve daha ekonomik sistemler geliştirebilme olanağı sağlıyor. Dünya üzerinde halihazırda yeni kurulmuş birçok şirket bu teknolojinin geliştirilebilmesi için çalışmalar yürütüyor. Gerçekleştirilen bu çalışmamızla birlikte, hibrit roket motorlarındaki en temel problem (ve katı-sıvı roket sistemlerinin gelişme gösterdiği 1950'li yıllar ve sonrasında geri kalmasına sebep) olan 'düşük yakıt yanma hızı'nın iyileştirilmesine yönelik özgün bir iç balistik tasarım ortaya konmuştur. Bu çalışmayla, klasik hibrit roket motorlarının yakıt yanma hızına göre yaklaşık 16 kat, ileri hibrit roket motorlarına göre ise yaklaşık 4 katlık bir yakıt yanma hızı artışı sağlanmıştır. Önerilen iç motor balistiğinin, sadece laboratuvar scale değil, gerçek uygulamalar için ölçeklenebileceği de yapılan çalışmada gösterilmiştir. Elde edilen yüksek yakıt yanma hızıyla, hibrit roket motorlarının farklı birçok uygulamada güçlü bir alternatif olarak kullanılabilmesinin de önü açılmıştır. "

2020 AIAA Hybrid Rockets Best Student Paper Ödülü sahibi öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Mehmet Kahraman hakkında

Mehmet Kahraman, İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (2011) ve Uçak Mühendisliği (2012) bölümlerinden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Uçak ve Uzay Mühendisliği Lisansüstü programından yüksek lisans derecesini (2015) almıştır ve aynı programda doktorasını yapmaktadır. Ayrıca, 2012 yılından itibaren profesyonel iş hayatında çalışmaktadır. Savunma sanayii ve havacılık alanında özellikle itki sistem ve alt sistemlerinin geliştirme süreçlerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Halihazırda DeltaV Uzay Teknolojileri A. Ş. 'de Ar-Ge Direktörü olarak görev yapmaktadır.

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