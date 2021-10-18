Doğa harikası Borçka Karagöl ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

Artvin'in Borçka ilçesinde her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Karagöl, doğaseverleri sonbahar renkleriyle karşılıyor.

Doğanın sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına büründüğü kentte, Borçka Karagöl Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede, 368 hektarlık alana sahip olan, 19'uncu yüzyılın başında heyelan sonucu bir derenin önünün toprak kütlesiyle kapanması sonucu oluşan Borçka Karagöl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Tabiat parkı, sahip olduğu bitki çeşitliliği, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla kentin önemli turizm mekanları arasında yer alıyor.

Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların siluetinin göle yansımasıyla dikkati çeken tabiat parkı, ulaşım kolaylığıyla da tercih ediliyor.

Artvin ve çevre illerden çok sayıda doğasever ve fotoğrafçı, Karagöl'ün sonbaharda sunduğu güzellikleri görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geliyor.

Ailesiyle Rize'den gelen Çağlar Çelik, AA muhabirine, Artvin'in doğal güzellikleriyle gizli bir cennet olduğunu söyledi.

Daha önce de geldiği Borçka Karagöl'ün sonbaharda bir başka güzel olduğuna işaret eden Çelik, "Çok değişik renkler oluyor. Ailemle güzel vakit geçirmek için buradayız. Çok da memnun kaldık, eğlendik." dedi.

Çelik, sonbaharla birlikte ağaçların renklerinin olağanüstü olduğunu belirterek, "Diğer göllerde de benzer görüntüler olabilir ama buranın coğrafyası hiçbir yerde yok." ifadesini kullandı.

"Burası her mevsim ayrı güzel"

Düğün öncesi fotoğraf çekimi için Trabzon'dan gelen öğretmen Elif Sağlam da daha önce Artvin'de görev yaptığını, görevi süresince şehrin doğal güzelliklerine hayran kaldığını dile getirdi.

Borçka Karagöl'e her mevsim geldiğini ifade eden Sağlam, "Burası her mevsim ayrı güzel. Düğünümüz kasım ayında olunca fotoğraf çekimi için burasını tercih ettik. Güzel bir gün. Burada sonbaharın tüm renklerini ve güzelliklerini görmek mümkün. Sonbahar çok sevdiğim bir mevsim. Biz de burayı tercih ettik." diye konuştu.

Hopa'dan yaklaşık 30 kişilik okul öncesi öğrenci gurubuyla gelen okul müdürü Serpil Yılmaz da Borçka Karagöl'ün çok değerli bir yer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sonbaharda doğanın güzelliğini çocuklara göstermek için buraya geldik. Piknik yaptık. Doğa keşfi yaptık. Ağaçlara sarıldık. Ağaçları resmettik. Kovid-19 salgını süresince çocuklar adeta apartman çocuğu durumuna geldi. Doğayı ve havayı fırsat bilip çocukları bu tarz ortamlara getirmek ve okul havası solutmak çok önemli. Biz de bunun keyfini sürdük."