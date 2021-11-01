Diyarbakırlı üreticilere tohum desteği

DİYARBAKIR (Habermetre) - Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere tohum desteği tüm yurtta sürüyor. Diyarbakır'da üreticiler de sertifikalı mercimek tohumu desteğinden faydalandı. 17 ilçede üreticilere törenle 210 ton sertifikalı tohum verildi. Tohum desteğini 650 çiftçi yüzde 75 hibeli olarak aldı. HABER: Diyarbakır İl Enformasyon

Bütün yurtta üreticilere sertifikalı tohum desteği sürüyor.

Diyarbakır'da da 650 çiftçiye 210 ton tohum törenle dağıtıldı. 17 ilçede yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan sertifikalı mercimek tohumlarıyla üretimin artması hedefleniyor.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezinde düzenlenen törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yerli üretim vurgusu yaptı. Karaloğlu, "Biz şehrimizin bereketinden istifade edebilmek için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerimizi her daim hem bakanlığımız hem de yerelde Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarımız kentteki tarımsal üretim faaliyetlerini ve hayvancılık faaliyetlerini destekliyoruz. Bakanlığımızın da şöyle bir politikası var, özellikle ithal edilen tarımsal ürünlerin yerli ikamesini sağlamak için destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, işte bugün kırmızı mercimeğe vermiş olduğumuz bu 4 milyonluk tohum desteği de ithal miktarını azaltmak, yerli üretimi çoğaltmak maksadıyla Bakanlığımızın teşvik ettiği alanlardan bir tanesi. Hem ithalatı kısalım hem de çiftçimizin gelirini artıralım diye bir gayretimiz var. " dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da sertifikalı tohum yanında yem bitkisi desteği verildiğini de belirtti. Atalar, "100 bin liralık kaynak sağlandı. 7 bin 500 kg fi tohumu ve 48 tondan fazla gübre dağıtılacak. Meradaki ot verimini ve tohum ekimini arttırmalıyız. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere sertifikalı mercimek tohumları teslim edildi. Diyarbakır hibeli sertifikalı tohum mercimek

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