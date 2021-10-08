Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İsrail mahkemesinin aldığı kararı lanetliyorum (3)

GAZİANTEP (DHA) - 'CEZAEVLERİNDE HAFIZ OLANLARIN SAYISI ARTIYOR'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayırsever tarafından yapılacak Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine ve Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışına katıldı. Programlarda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Gaziantep Valisi Davut Gül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri ve öğrenciler eşlik etti. Temel atma töreninde konuşan Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkenin her noktasında ve kademesinde hizmet verdiğini dile getirerek, cezaevlerinde dahi vaizlik ve Kur'an-ı Kerim eğitimi verildiğini kaydetti. Cezaevlerindeki hafız sayısının her geçen gün arttığını aktaran Erbaş, "Hapishanelerde, cezaevlerinde vaizlerimiz hizmet veriyor. Cezaevlerinde görev yapan vaizlerimiz ve rehberlerimiz onlara hizmet veriyor. Daha dün Konya Cezaevi'nde 2 mahkum bizim manevi rehberlerimizin önünde hafızlıklarını bitirdiler ve başkan yardımcımızı gönderdim ve orada hafızlık merasimi yaptık. Cezaevlerinde hafız olanların sayısı artıyor. Ankara Sincan Cezaevi'nde ben kendim hafızlık merasimine katıldım. Manevi rehberlerimizin önderliğinde Ankara Sincan Cezaevi'nde 5 kadar kardeşimizin 2'si hafızlığını bitirdi. Bu geçen yıl oldu. Diğerleri de devam ediyordu. Umarım devam ediyorlardır ve belki de sayıları artmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi, Gençlik Merkezi inşaatı ve açılışı yapılan Kız Öğrenci Yurdu ziyaret edildi.

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,