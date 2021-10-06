Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Atalay'ın babasının cenaze namazına katıldı

BOLU (Habermetre) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bolu'da Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay'ın babası Hüseyin Atalay'ın cenaze namazına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bolu'da Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay'ın babası Hüseyin Atalay'ın cenaze namazına katıldı.

Hüseyin Atalay'ın cenazesi, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Ayşe-Ali Dalgıç Camii'ne getirildi.

Camide ikindi namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra cenaze namazının kılınacağı cami avlusuna geçti. Cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada Başkan Erbaş, merhum Hüseyin Atalay'ın çok güzel evlatlar yetiştirmiş bir baba olduğunu ifade etti.

Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnananlar öldükten sonra bir kısmının amel defteri kapanmaz', Amel defterleri kapanmayacak olan insanların, ölmeden önce yaptıkları 3 şey vardır. Birincisi sadaka-i cariye, yani insanlık adına güzel işler yapan, camiler, okullar yaptıran, eğitim müesseselerine yardım eden insanlardır. İkincisi ilminden istifade edilen ilim adamları, alimlerdir. Üçüncüsü de hayırlı evlatlar yetiştiren anne ve babalardır. Hüseyin amcamızı gıyaben tanıyoruz. Ama onun yetiştirdiği evladı Erdal Hocamızı, mesai arkadaşımız olması münasebetiyle öteden beri tanıyoruz. Bu yüzden şahit ediyoruz ki amel defteri kapanmayacak insanlardan birisi. En azından yetiştirmiş olduğu evlatlarından birisinin onun amel defterinin kapatmayacağına dair şahitlik ediyoruz. "

Merhum için Allah'tan rahmet dileyen ve vatandaşlardan helallik isteyen Başkan Erbaş, "Hüseyin amcamızın cenaze namazını kıldırmak oğlu Erdal hocaya yakışır. " diyerek vatandaşlarla saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay babasının cenaze namazını kıldırdı. Hüseyin Atalay'ın naaşı, Yeniçağa ilçesi Adaköy Çamurcuk Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Başkan Erbaş'ın yanı sıra Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üst düzey yöneticileri katıldı.

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