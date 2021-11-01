Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: "Bosna Hersek, Fatih Sultan Mehmet'in hatırasıdır"

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Reisü'l Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç'i kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bosna Hersek, Fatih Sultan Mehmet'in hatırasıdır" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Reisü'l Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bosna Hersek deyince bizim kalbimiz ayrı atmaya başlıyor. İnşallah sizlerle burada, bu ana kadar yapmış olduğumuz güzel işbirliğini bundan sonra da nasıl devam ettirebiliriz. Bunun müzakeresini yapacağız inşallah" diye konuştu.

"HER ZAMAN BOSNA'NIN YANINDA OLDUK"

Başkan Erbaş, Bosna Hersek'in Fatih Sultan Mehmet'in hatırası olduğunu söyleyerek, "90'lı yılların başından itibaren bizim gençliğimize denk gelen zamanlarda yaşanan savaş sürecinde her zaman Bosna'nın yanında olduk. İnşallah Bosna Hersek'in devlet olarak güçlenmesi, Türkiye ile ilişkilerinin daha da gelişmesi yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracaktır inşallah. Bosna ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Reisü'l Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, din hizmeti, din eğitimi ve dini yayınlar noktasında Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden istifade etmek istediklerini dile getirdi. Ayrıca görüşmede, Bosna Hersek Reis-ul Uleması ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile şimdiye kadar yürütülen din hizmeti ve din eğitimi faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Kabulde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da yer aldı.

(Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta/İHA)

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