Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü toplantısında konuştu Açıklaması - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü toplantısında konuştu Açıklaması

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü toplantısında konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada eşitsizliklerin hızla arttığına vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, yükselen eşitsizlikler, dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlasını olumsuz etkilemektedir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada eşitsizliklerin hızla arttığına vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, yükselen eşitsizlikler, dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlasını olumsuz etkilemektedir." dedi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın dönem başkanlığı ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60. yıl dönümü toplantısında, bakan düzeyinde katılım sağlayan tek özel konuk ülke temsilcisi olarak konuştu.

NAM'ın, Bandung İlkeleri doğrultusunda adil ve kapsayıcı bir dünyanın sesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "60 yıl önce burada, Belgrad'da, bağlantısız ülkeler ilk deklarasyonlarını kabul etmişlerdi. Bu deklarasyonda temelde 3 alanda harekete geçilmesi için çağrıda bulundular. Ekonomik eşitsizlikler, BM reformu ve küresel meselelerde çok taraflı ve kapsayıcı bir yaklaşım. Bu meseleleri bugün halen tartışıyor olmamız çarpıcı değil midir?" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eşitsizliklerin bütün dünyada yükselişte olduğuna dikkati çekerek, "BM raporlarına göre, yükselen eşitsizlikler, dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlasını olumsuz etkilemektedir." diye konuştu.

NAM'ın 1961'de gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler arasında kalkınma ve teknoloji uçurumuna işaret ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu uçurumun teknolojik gelişmeler hızlandıkça arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin "En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankası"na ev sahipliği yaparak üzerine düşeni yerine getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Belgrad Konferansı, BM Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesi çağrısında bulunmuştu. 'Dünya Beşten Büyüktür' diyerek, biz de daha kapsayıcı ve temsil gücü yüksek bir BM sistemi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, NAM'ın, sürdürülebilir kalkınma ve evrensel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimden Filistin davasına ve terörle mücadeleye kadar fark yaratabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Herkes için çalışacak, aktif bir çok taraflılık, hepimizin ortak amacı olmalıdır. Bugünkü dünyamız, 1961'in dünyası değil. Soğuk Savaş bitti. İki kutuplu dünya çok kutuplu dünyaya dönüştü. Sınamalar da daha karmaşıklaştı. Ancak Belgrad Deklarasyonu'nun temel ilkeleri, güncelliğini koruyor. 2021'in bağlantısız ülkelerinin, sesinin daha güçlü çıkmasını destekliyoruz."

Türkiye'nin 2006'dan bu yana üyesi olmadığı halde konuk ülke olarak zirve ve dışişleri bakanları toplantılarına davet edildiği NAM'da, 120 ülke üye olarak, 17 ülke ise gözlemci statüsüyle temsil ediliyor.

Çavuşoğlu, son olarak 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen NAM zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmişti.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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